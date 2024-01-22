Maaşını alamayan yaklaşık 300 işçiden fabrika önünde eylem

Adana'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Güney Çelik Fabrikası'nda çalışan yaklaşık 300 işçi maaşlarının 2 aydır verilmemesi nedeniyle eylem yaptı. Fabrika önünde yapılan eylemde konuşan Ali Ekici, "2 ay önce hiçbir gerekçe göstermeden şirket faaliyetlerini durdurdu. Bizlere ’maaşlarınız ödenecek’ dendi ancak Aralık ve Ocak ayında maaş alamadık" dedi. Firmadan yapılan açıklamada ise, "Yaşanan süreçle ilgili çalışanlarımızla bir mutabakata varılmış olup, birlikte hareket etme kararı alınmıştır" denildi.

Adana’da 2 aydır maaşlarını alamayan yaklaşık 300 fabrika işçisi eylem yaptı.

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Güney Çelik Fabrikası, 2 ay önce faaliyetlerini durdurdu.

2 aydır maaş alamayan yaklaşık 300 işçi ise bugün fabrika önünde toplandı. Burada eylem yapan işçiler maaşlarının ödenmemesini protesto ederek slogan attı.

"ŞİRKET FAALİYETLERİNİ DURDURDU"

Grup adına konuşan Ali Ekici (49), "2 ay önce hiçbir gerekçe göstermeden şirket faaliyetlerini durdurdu. Bizlere ’maaşlarınız ödenecek’ dendi ancak Aralık ve Ocak ayında maaş alamadık. Şimdi de Mart veya Nisan ayında fabrikanın açılacağını söylüyorlar. Bizler sigortalı gözüktüğümüz için işe de giremiyoruz. Mağduruz 2 aydır. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

5 yıldır fabrikada çalıştığını söyleyen Mehmet Metin Haner (48) ise, “2 aydır ev kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum. Ev sahibi evden çıkartmak istiyor ne yapacağım bilmiyorum. Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Fabrika sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık bizleri mağdur etti. Fabrikanın bütün ham maddesi her şeyi var ama biz çalışmıyoruz” ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE HAREKET ETME KARARI"

Öte yandan firmadan yapılan yazılı açıklamada, çalışanların haklarını kullanmaları konusunda özgürlük tanındığı ifade edilerek "Yaşanan süreçle ilgili çalışanlarımızla bir mutabakata varılmış olup, birlikte hareket etme kararı alınmıştır" denildi.

Firmanın açıklamasının tamamı şöyle:

"Şirketimiz, bu sürecin çözümü için çalışmaktadır ve bu süreçte tüm paydaşlarımızın sabrını ve anlayışını rica ediyoruz. Çalışanlarımıza sorunlar hakkında şeffaf bir şekilde bilgi verilmiş olup, haklarını kullanmaları konusunda özgürlük tanınmıştır. Bu zorlu dönemde, çalışanlarımızın mağdur olmaması adına çaba göstermekteyiz. Önceliğimiz, şirketimizi var eden değerli çalışanlarımızın ve ailelerinin güvende hissetmelerini sağlamaktadır. Yaşanan süreçle ilgili çalışanlarımızla bir mutabakata varılmış olup, birlikte hareket etme kararı alınmıştır."