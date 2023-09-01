Maaşını alamayan yurttaş valilik önünde ağaca çıkarak eylem yaptı

Eskişehir’de maaşını alamadığını iddia eden yaşlı bir yurttaş, valilik meydanında ağaca çıkarak eylem yaptı.

Eskişehir'de maaşını alamadığını iddia eden yaşlı bir vatandaş, valilik meydanında eylem yaptı.

Olay, bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maaşını alamadığını iddia eden bir vatandaş, Eskişehir Valiliği önünde bulunan bir ağaca çıktı. Bağırarak Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanına gelmesini talep eden yaşlı vatandaş, güvenlik güçleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda ikna edilerek ağaçtan indirildi.