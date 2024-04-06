Mabel Matiz, en çok düet yapmak istediği sanatçıyı açıkladı

Mabel Matiz, birlikte en fazla şarkı söylemek istediği sanatçının Tarkan olduğunu söyledi.

Saba Tümer'in Youtube kanalına konuk olan şarkıcı Mabel Matiz, kariyeriyle ilgili konuştu.

"En çok kiminle düet yapmak istersin" sorusuna Tarkan cevabını veren ve birkaç yıldır tanıştıklarını anlatan Mabel Matiz, şunları söyledi:

“Türkiye’den Tarkan’ımla bir şey yapmayı çok istiyorum, birlikte bir şarkı söylemek. Harika bir insan, harika bir enerji... Konuşuyoruz da, bir iki yıldır tanışıyoruz. Niyetimiz var, henüz şarkıya karar veremedik. Doğru şarkıyı bulduğumuzda bunu yapacağız."