Mabel Matiz'in albüm tanıtımı Times Meydanı'nda

Mabel Matiz’in 5. solo albümü “Fatih”, yayına girmesiyle beraber dünya çapında bir etkileşime imza attı.

Spotify, ünlü New York Times Meydanı’ndaki tanıtım alanlarında ilk defa Türkiye'den bir albüm tanıtımı olarak Mabel Matiz'in albümüne yer verdi.

20 farklı prodüktörle kaydedilen, Kalben, Aşkın Nur Yengi, Melike Şahin gibi önemli kadın sanatçılarla düetlerin yeraldığı 25 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı 'Numaracı'nın klibi ise beğeni topluyor.