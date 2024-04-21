Maç başlamadan kavga çıktı

Eskişehirspor - 1926 Polatlı Belediyespor maçı başlamadan futbolcular arasında kavga çıktı.

Eskişehirspor-1926 Polatlı Belediyespor maçı başlamadan iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk yarışının iki güçlü takımı Eskişehirspor ve lider 1926 Polatlı Belediyespor, Eskişehirspor Yeni Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği maç daha başlamadan iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Dakikalarca süren kavga sebebiyle müsabaka geç başladı. Yaşanan kavgaya Eskişehirspor taraftarı ıslık çalarak tepki gösterdi.