Macaristan Başbakanı Orban: "AB’nin Ukrayna stratejisi başarısız oldu"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban,AB'nin Ukrayna’daki savaşa yönelik stratejisinin başarısız olduğunu söyledi. "Ukraynalılar cephede kazanamayacak" diyen Macaristan Başbakanı, AB'nin yeni bri plana ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel’de Macaristan merkezli Kossuth radyosuna konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna stratejisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Orban, ortada bir başarsızlık olduğunu söyledi.

AB liderleri arasında özellikle Ukrayna’ya finansal destek konusunda “büyük bir savaş” yaşandığını dile getiren Macaristan Başbakanı, halihazırda Macar vergi mükelleflerinin parasını Ukrayna’ya göndermek için bir sebep göremediğini ifade etti.

Orban yaşanan en büyük sorunun, Brüksel’in Ukrayna’ya Rusya’ya karşı mücadelesine yardımcı olmak için para ve askeri yardım gönderme stratejisinin başarısızla sonuçlanması olduğunu belirtti.

Orban, "Bugün herkes bu stratejinin başarısız olduğunu biliyor ama bunu yüksek sesle söylemeye cesaret edemiyor. Bunun işe yaramayacağı açık. Ukraynalılar cephede kazanamayacak" ifadelerini kullandı.

Orban, AB’nin yeni bir plana ihtiyaç duyduğunu vurguladı.