Macaristan İsveç'in NATO'ya üyeliğini onayladı

Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak. NATO'ya son olarak 2023 yılında İsveç'in komşusu Finlandiya üye olmuştu.

Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu onayladı. Böylelikle İsveç'in NATO'ya katılması için gerekli olan son onay da alınmış oldu.

Öte yandan İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin oylama öncesinde Başbakan Ulf Kristersson, Budapeşte'de 23 Şubat'ta Macar mevkidaşı Viktor Orban ile görüşme gerçekleştirmişti.