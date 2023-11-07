Maccabi Tel Aviv'in web sitesi hacklendi: "Allah'ın zaferi yakın"

İsrailli basketbol takımı Maccabi Tel Aviv'in web sitesi hacklendi. Bir süre El-Kassam Tugayları'nın sözcüsünün yer aldığı sitede "Allah'ın zaferi yakın" mesajı yer aldı.

İsrail'in en önde gelen basketbol takımı Maccabi Tel Aviv'in web sitesi, dün gece Hamas yanlısı bir grup tarafından hacklendi.

İsrail merkezli haber kanalı N12'nin aktardığına göre sitede, Hamas'ın askerî kanadı El-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Abu Obaida'nın fotoğrafı yer alırken yanındaki yazıda "Allah'ın zaferi yakın" mesajı yer aldı.

Internet sayfası, birkaç saat sonra eski haline döndü.

MACCABI'NİN İÇ SAHA MAÇLARI BELGRAD'DA

Hamas öncülüğündeki Filistinli grupların 7 Ekim'de düzenlediği saldırının ardından Maccabi Tel Aviv'in maçları bir süre ertelenmişti. Birkaç hafta sonra yalnızca deplasmandaki maçlara çıkan Maccabi Tel Aviv'in THY Euroleague'deki iç saha maçları, Belgrad'da seyircisiz oynanacak. Bu maçların oynanma tarihi henüz belli olmadı.