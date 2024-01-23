Maçlarda tribünler dolmuyor

Spor Servisi

Türkiye liglerinde oynanan karşılaşmalar boş tribünlere oynanıyor. 4 büyük kulübün dışındaki takımlar statlarını dolduramıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor ve Adana Demirspor 10 bin seyirci sınırını aşan takımlar olurken, Süper Lig’teki diğer 14 takımın seyirci ortalaması ise 10 binin altında kaldı. Türkiye Kupası 5. tur maçlarında tribünlerde ortaya çıkan tablo ise futbolun acı görüntüsünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kupada 5. turun ilk karşılaşması, Fatih Karagümrük ile Kırklarelispor arasında oynandı. Maç sırasında boş kalan Atatürk Olimpiyat Stadı ise mücadele boyunca antrenör ve futbolcu sesleriyle yankılandı.

SEYİRCİ SAYISI DİPTE

"Güzel oyun"un ana unsurları futbolcu ve taraftarların sayısı, Fatih Karagümrük-Kırklarelispor karşılaşmasındaki görevli sayısına yetişemedi. Maç kadrolarındaki 40 futbolcu ile tribünlerdeki 20’ye yakın taraftar sayısı, yüzlerce polis ile diğer stat görevlilerinin sayısının çok altında kaldı. Kupadaki diğer karşılaşmalarda da tribünlerdeki büyük boşluklar ve benzer tablo göze çarptı. 20 takımın 14’ü 10 bin ortalamaya ulaşamadı. Bu sezon Süper Lig’de 20 takımın 14’ü, maç başına 10 bin seyirci ortalamasına ulaşamadı. Alanyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Rizespor, Gaziantep, Hatayspor, İstanbulspor, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Ankaragücü, Pendikspor ve Sivasspor, 10 bin ortalamaya çıkamayan takımlar oldu.

5 KULÜP İSTANBUL’DAN

İstanbul temsilcileri, Süper Lig’de en az seyirci ortalamasına sahip kulüpler olarak dikkati çekti. Listenin son 6 basamağında İstanbulspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Pendikspor ve Fatih Karagümrük yer aldı.

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LİG'DE 20. HAFTA KULÜPLERİN SEYİRCİ ORTALAMALARI