Macron, 36 gündür Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e "durma" çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 36 gündür Gazze Şeridi'ne bomba yağdıran İsrail'i durmaya çağırdı. "Birinci gün bunun terörle mücadele olduğunu söyledik" ifadesini kullanan Macron, "Ancak gün geçtikçe Gazze'de sivillerin devamlı bombalandığını görmeye başladık" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sivillerin öldüğünü belirterek, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Macron, İsrail bombardımanın 36 gündür devam ettiği ve resmi verilere göre 10 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'ndeki son duruma yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Macron, İngiliz yayın kuruluş BBC'ye verdiği özel mülakatta Gazze'de hayata geçirilecek bir ateşkesin İsrail'in faydasına olacağını söyledi.

"SİVİLLERİN DEVAMLI BOMBALANDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Fransa'nın Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını açıkça kınadığını hatırlatan Macron, ABD ve İngiltere gibi bazı ülkelerin çatışmalara insani ara verilmesini savunup ateşkes çağrılarına katılmaması konusunda, "(Ateşkes çağrısı) Yapacaklarını umuyorum" yanıtını verdi.

Macron, 7 Ekim'de İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanını arayan ilk liderlerden olduğunu belirterek, "Birinci gün bunun terörle mücadele olduğunu söyledik. Çünkü bir demokrasi tarafından yürütülüyor ve uluslararası kurallara, savaş kurallarına ve uluslararası insancıl hukuka uygun olmalıdır. Ancak gün geçtikçe Gazze'de sivillerin devamlı bombalandığını görmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin eldeki tek çözüm olduğunun altını çizen Macron, İsrail'in uluslararası kurallara uyup uymadığı sorusuna ise, "Sivillere saldırmanın hiçbir gerekçesi olamaz" cevabını verdi.

"İSRAİL'İ DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Macron, "İsrail uluslararası insancıl hukuku ihlal mi ediyor?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:

"Bir partner ve dost olarak söylüyorum ki terör saldırısından bir ay sonra, bu şekilde başa çıkmaya çalışırsanız bence kınanan ve suçlu olan siz olursunuz. Bugün siviller bombalandı. Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz. Ben hakim değilim, bir devlet başkanıyım. Herkese uluslararası hukuku hatırlatıyorum ve ateşkes çağrısı yapıyorum."

Macron, İsrail'in Gazze'yi bombalamasının çatışmayı uzatacak şekilde bölgede kötü duygular oluşmasına neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Ülkede pazar günü yapılacak antisemitizme karşı yürüyüşe ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Macron, ülkesinin en büyük Müslüman ve Yahudi nüfusuna sahip Avrupa ülkelerinden biri olduğunun altını çizerken tüm Fransızların antisemitizm karşısında birlik olması ve Filistinlilerin yaşadığı acıyı paylaşması gerektiğini söyledi.