Macron, Rusya açıklamasından geri adım attı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Ukrayna’ya asker göndermek ihtimal dışı değil" açıklamasından geri adım attı. Macron, "Rus halkına karşı savaşta değiliz ve gerilimi tırmandırma anlayışı içine girmeyi reddediyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışma yaratan Ukrayna'ya askeri birlik gönderilmesine ilişkin açıklamalarının ardından, Rusya ile gerilimi tırmandırma anlayışı içinde olmayı reddettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, temaslarda bulunmak üzere gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da ulusal gazete Pravo'ya konuştu.

"RUS HALKINA KARŞI SAVAŞTA DEĞİLİZ"

Fransız siyasiler arasında tartışma yaratan "Ukrayna’ya asker göndermek ihtimal dışı değil" açıklamasına ilişkin ilk kez değerlendirmede bulunan Macron, "Rus halkına karşı savaşta değiliz ve gerilimi tırmandırma anlayışı içine girmeyi reddediyoruz" dedi.

Macron, bugüne kadar Rusya ile gerilimi tırmandırmaktan kaçınma konusunda "açık" olduğunu belirtti.

Macron'un, mevkidaşı Petr Pavel ile Çekya'nın öncülük ettiği Ukrayna'ya Avrupa dışı ülkelerden mühimmat alınmasına yönelik inisiyatife katılımı görüşmesi bekleniyor.

Daha önce, Ukrayna'ya dünya genelinden yüz binlerce tank ve topçu mühimmatı satın alınması için Çekya tarafından başlatılan inisiyatife katılacaklarını bildiren Macron, ne kadar finansal destek sağlayacaklarına ilişkin bilgi vermemişti.

NE DEMİŞTİ?

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" demişti.

Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.