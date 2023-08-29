Macron ve Aliyev, Karabağ'daki durumu telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev'i arayan Macron, Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının açılması hususunu müzakere etti.

Aliyev, Ağdam-Hankendi yolunun kullanılmasına bilinçli olarak yapay engeller oluşturulduğunu, bunun siyasi manipülasyon amacıyla kullandığını belirtti.

Macron durumun istikrara kavuşturulması ve mevcut gerilimin ortadan kaldırılmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını belirterek, Fransa ve Azerbaycan'ın ilgili kurumları arasında temasların sürdürülmesini önerdi.

Macron bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.