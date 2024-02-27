Macron yanıtladı: Müttefik ülkeler Ukrayna'ya asker gönderecek mi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’ya asker gönderme konusunda fikir birliğinin bulunmadığına dikkat çekerek "Hiçbir şey dışlanmamalı. Rusya'nın kazanmaması için yapmamız gereken her şeyi yapacağız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Rusya'nın yenilgiye uğratılmasının Avrupa'da güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz" diyerek Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Ukrayna'nın müttefiki Batılı ülke liderleriyle bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair açıklamalarda bulundu.

Euronews’in aktardığına göre Paris'teki Elize Sarayı'nda düzenlenen Ukrayna toplantısına ev sahipliği yaptıktan sonra konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hem içeride hem de savaş alanında daha saldırganlaştığını" söyledi.

"Bu aşamada sahaya asker gönderme konusunda bir fikir birliği yok" diyen Macron, "Hiçbir şey dışlanmamalı. Rusya'nın kazanmaması için yapmamız gereken her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya daha fazla orta ve uzun menzilli silah ile mühimmat gönderilmesi çağrısında bulunan Macron, "Biz Rus halkı ile savaş halinde değiliz. Yalnızca yenmelerine izin vermek istemiyoruz" diye konuştu.

SLOVAKYA VE ÇEKYA’DAN VETO

Öte yandan Slovakya Başbakanı Robert Fico, toplantıdan önce yaptığı bir açıklamada, bazı NATO ve Avrupa Birliği üyelerinin Ukrayna'ya asker göndermeyi düşündüğünü belirtti.

Gönderilecek askerler için "Orada ne amaçla ve ne yapmaları gerektiğini söyleyemem" diyen Fico, AB ve NATO üyesi olan Slovakya'nın Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini sözlerine ekledi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala ise "Çek Cumhuriyeti kesinlikle Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlanmıyor, kimsenin bu konuda endişelenmesine gerek yok" şekilde açıklamada bulundu.

SCHOLZ: AVRUPA BİRLİĞİ YA DA NATO SAVAŞA AKTİF OLARAK KATILMAYACAK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un savaşı Rusya'nın kazanmaması için Ukrayna'ya asker gönderilebileceği önerisine karşı çıkarak Ukrayna'ya, Avrupa ve NATO ülkeleri tarafından askerleri birliklerin gönderilmeyeceğini söyledi.

Burada başından beri mutabık kalınan hususların gelecek için de geçerli olacağının ele alındığını aktaran Scholz, "Yani Ukrayna topraklarında Avrupa devletleri ya da NATO devletleri tarafından gönderilmiş hiçbir kara birliği, hiçbir asker olmayacak. Ülkelerimizde görev yapan askerler de savaşa aktif olarak katılmayacak" şeklinde konuştu.

Scholz, bu konuda uzlaşmaya varılmasının iyi ve önemli bir ilerleme olduğunu kaydetti.

Konferansta kapsamlı görüşme yapılmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Scholz, konferansın Almanya ile Fransa arasındaki iyi bir işbirliği olduğunu gösterdiğini belirtti.

UKRAYNA TOPRAK KAYBEDİYOR

Rusya ile savaşmaya devam edebilmek için Batılı müttefiklerinin, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin modern silah tedarikine bağımlı olan Kiev,95 milyar dolarlık ABD yardım paketinde Ukrayna için ayrılan 61 milyar dolarlık fonun Temsilciler Meclisi'nde destek bulmamasının etkilerini şiddetle hissediyor.

Top ve mühimmatın yanı sıra personel konusunda da sıkıntı çeken Ukrayna, son haftalarda doğu cephesinde kontrolündeki toprakları kaybetmeye başladı. Ukrayna ordusu, 18 Şubat'ta Avdiivka'yı kaybetmesinin ardından kasabaya iki kilometre mesafedeki Lastochkyne'den de geri çekildi.