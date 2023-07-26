Macron, Yeni Kaledonya için anayasal değişiklik sözü verdi

Macron, Fransa'nın 1946'ya kadar sömürge toprağı olarak yönettiği özerk bölge Yeni Kaledonya için anayasal değişiklik sözü verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyarette bulunduğu ülkesinin Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya için Fransa anayasasında 2024 başlarında uzlaşma temelli değişikliğe gideceklerini açıkladı.

Bölgenin başkenti konumundaki Noumea'da açıklamalarda bulunan Macron, 2024 başlarında bölgeye yeni bir statü kazandıracak bazı anayasal düzenlemeler yapacaklarını söyledi.

Macron, 2021'de düzenlenen ve bölge nüfusunun yüzde 44'ünü oluşturan Kanaklar'ın boykot ettiği bağımsızlık referandumundan "hayır" çıkmasına atıfta bulunarak, Yeni Kaledonya'nın Fransız olarak kalmaktan yana tercih kullandığını savundu.

Fransa’nın 1853'te ilhak ettiği ve 1946'ya kadar sömürge toprağı olarak yönettiği Ada'da sömürge geçmişinin unutulmak istenmediğine işaret eden Macron, "Bu birlikte aşmamız gereken bir yoldur. Pişmanlık yolu değil, kardeşlik, gerçek ve cesaretin yoludur" dedi.

BAĞIMSIZLIK YANLILARININ GÖRÜŞMELERE KATILMAMASINDAN YAKINDI

Fransız Cumhurbaşkanı, farklı hedefleri savunanların isteklerini hafife almadığına dikkati çekerek yerel taraflarla yapılan görüşmelerde bağımsızlık yanlılarının yer almamasının kendisini üzdüğü yorumunu yaptı.

Referandum sonuçlarını herkesin kabul etmesi gerektiğini söyleyen Macron, Yeni Kaledonya'da "değişikliğin mimarı" olarak anılmak istediğini dile getirdi.

Macron'un Yeni Kaledonya ziyaretini bugün tamamlaması bekleniyor.