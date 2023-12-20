Maçtan çekilen İstanbulspor’un cezası ne olacak?

İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için TFF kurallarına göre puan silme, tazminat, hakem ve müsabaka giderlerinin ödenmesi cezası alabilir. Kulüp bunu ikinci kez tekrarlarsa ligden atılabilir.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ve Trabzonspor, dün akşam Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Konuk takım 11'de Trezeguet ile öne geçerken, ev sahibi takım 39'da Muammer Sarıkaya ile yanıt verdi. Trabzonspor, 68. dakikada Onuachu'nun golüyle öne geçti. Uzun süre VAR'da incelenen pozisyonun ardından gol kararı çıktı. İstanbulspor yönetimi ise gol öncesi faul olduğunu düşündüğü için takımı geri çekme kararı verdi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 73. dakikada sahaya indi ve oyuncularını soyunma odasına gitmeleri için direktif verdi. İstanbulsporlu oyuncular maça devam etmek istese de Ecmel Faik Sarıalioğlu ikna olmadı.

Bu kararla İstanbulspor’un alacağı ceza da gündeme geldi. TFF’nin Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. Maddesinin ‘a’ bendinde maçı terk eden takımlara yaptırım şöyle açıklanıyor:

PUAN SİLME VE TAZMİNAT

“Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

İKİNCİ KEZ OLURSA LİG’DEN ÇIKARILACAK

Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen

mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.

Gelişim liglerinde mücadele eden takımlarının müsabakalarında bu hüküm uygulanmaz, TFF tarafından tespit edilecek esaslara göre işlem yapılır.

Ligden çıkarılarak alt lige düşürülen takım sayısı, o ligden aldığı derece nedeni ile düşecek takım sayısı kadar veya daha fazla ise ayrıca sezon sonundaki puan sıralamasına göre düşme uygulanmaz, daha az sayıda ise eksik kalan takım sayısı kadar puan sıralamasına göre alt lige düşürülür.”