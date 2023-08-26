Madagaskar'da stadyumda izdiham: En az 12 kişi öldü, 80 yaralı

Hint Okyanusu Adası Oyunları'nın açılış töreni için Madagaskar'ın ulusal stadyumuna girmeye çalışan sporseverlerin oluşturduğu izdiham sonucu en az 12 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

Madagaskar'da düzenlenen Hint Okyanusu Ada Oyunları’nın açılış töreninde çıkan izdihamda çok sayıda kişi öldü.

Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’daki Mahamasina Stadyumu’nda gerçekleştirilen Hint Okyanusu Ada Oyunları’nın açılış töreni faciaya sahne oldu.

Etkinliği izlemeye gelen kalabalığın stadyuma girdiği sırada izdiham çıktı. Madagaskar Başbakanı Christian Ntsay, en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Stadyumda bulunan Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, bunun "trajik bir olay" olduğunu ifade ederek 1 dakikalık saygı duruşu çağrısında bulundu.

1977'DEN BERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, 1977’de başlayan Hint Okyanusu Ada Oyunları, Komorlar, Madagaskar, Mauritius, Reunion, Seyşeller ve Maldivler’in katılımıyla 4 yılda bir düzenleniyor.

Yaklaşık 41 bin kişilik kapasitesi bulunan Mahamasina Stadyumu düzenli olarak dev spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.