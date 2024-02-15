Madalya mutluluğu

Avrupa Halter Şampiyonası’nda madalya kazanmayı başaran ikiz kardeşler Burcu ve Duygu Alıcı yeni hedeflerini 2028 olimpiyatı olarak belirledi.

Spor Servisi

Halterci ikiz kız kardeşler Burcu ve Duygu Alıcı, Avrupa Şampiyonası'nda birlikte madalya kazanmanın sevincini yaşıyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada, Burcu Alıcı 55 kiloda hem koparma hem de silkmede bronz madalya kazanırken, Duygu Alıcı da 49 kiloda koparmada gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporcular yaptıkları açıklamada, şampiyonada birlikte madalya almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Burcu Alıcı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez büyükler kategorisinde mücadele ettiklerini belirterek, "Büyükler kategorisinde ilk madalyamızı kazandık. Daha önce Duygu ile aynı şampiyonada yarışıp, birbirimizi desteklemeyi çok istiyorduk. Şu an istediğimiz oldu. Burada iki kardeş birbirimizi destekledik, madalyalarımızı aldık. Daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Podyuma çıktığında kardeşi Duygu ve diğer sporcuların tribünde tezahüratta bulunmasıyla ilgili Burcu, "Çok mutlu oldum. Arkadaşlarım bana güç verdi" ifadelerini kullandı. Burcu Alıcı, yoğun bir çalışmanın sonucunda madalyaya ulaştıklarını vurgulayarak, "7. sınıftayken resim dersi hocamız halter için seçmelerin yapılacağını söylemişti. Çok merak ettim. Önce ben gittim, sonra Duygu'yu götürdüm. O şekilde haltere başladık ve 10 yıldır bu sporu yapıyoruz. Daha önce gençler kategorisinde silkmede Avrupa ikincisi, koparmada ve toplamda Avrupa üçüncüsü oldum" değerlendirmesinde bulundu.

Burcu Alıcı, ikiz kardeşiyle daha büyük başarılar yaşamak istediğini anlatarak, "Öncelikle Dünya Şampiyonası'nda da madalya kazanmak istiyorum. Daha sonra çok iyi çalışarak, Duygu ile 2028 Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi çok istiyoruz. İnşallah olacak" dedi. Elde ettikleri başarılarda ailesi ve antrenörlerinin büyük emeği olduğunu anlatan Burcu, "Madalyalarımı öncelikle bana emek veren Bahçelievler Belediyespor Kulübü antrenörüm Ramazan Mutlu hocama, sonra anneme, babama ve tüm sevenlerime armağan ediyorum. Destekleri için de bütün Türk milletine çok teşekkür ediyorum" şeklinde görüş belirtti.