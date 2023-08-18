Madalya yolunda ilk rakip İsveç

Uluslar Ligi’nde altın madalya kazanan Türkiye Ulusal Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçında bugün İsveç’le karşılaşacak. Almanya’nın Düsseldorf kentinde yapılacak maç 18.00’de başlayacak.

Spor Servisi

Türkiye Kadın Ulusal Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda grup aşamasındaki ilk maçında bugün İsveç ile karşılaşacak. Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu’nda yapılacak karşılaşma TSİ 18.00’de başlayacak. Filenin Sultanları’nın yer aldığı C Grubu maçlarına Almanya ev sahipliği yapacak.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Ulusal Kadın Voleybol Takımı'nın liberosu Gizem Örge, takımın Avrupa Şampiyonası’ndaki hedeflerine dair konuştu. Kırmızı-beyazlı ekipte Daniele Santarelli'nin başantrenörlüğe getirilmesinin ardından tekrar forma giymeye başlayan 30 yaşındaki voleybolcu, ‘‘Bu, antrenörün başarısı. 14 kadını idare etmek zor. Her günümüz aynı olmuyor. Milletler Ligi finallerinden önce 24 gün Uzak Doğu'da kaldık. Birçok sıkıntı yaşıyoruz. Döndüğümüzde herkesin toprağı öpesi gelmişti. Bunun psikolojisi ve hissiyatı zor oluyor. Daniele Santarelli bunu gayet güzel başarıyor. Kendisi çok profesyonel. Herkesle gerektiği kadar ve aynı seviyede bir iletişimi var. Santarelli ile çok iyi çalışıyoruz. Adaletli bir milli takım var. İyi olduğunuzda oynarsınız. Herkes bunu biliyor. Takım içinde tatlı ve olması gereken bir rekabet var. Bu, izleyenlere de pozitif etki yapıyor." ifadelerini kullandı.

Uzun bir süre sonra ulusal takım formasını tekrar giydiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Gizem, "Milli takıma dönmek çok önemliydi. Milli takım için savaşmak, çok özlediğim bir duyguymuş. Hırs, benim karakterimden dolayı hep var ama biraz da özlemle oynadım. Antalya'da seyircimizin önünde sahaya ilk çıktığımda bayağı duygulandım" diye konuştu.

SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ

Gizem Örge, takımın bugün İsveç karşısında ilk maçına çıkacağı 2023 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya 1 numarası unvanını korumak istediklerini söyledi. Avrupa Şampiyonası'nın Milletler Ligi'ne göre daha zor bir turnuva olacağına vurgu yapan 30 yaşındaki libero, "FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu çok önemliydi ama bundan daha önemlisi şu an 'Dünyanın en iyi takımı' diye yazıldığında Türkiye çıkıyor. Bunun gururu ve başarısı bambaşka. Biz voleybol ülkesiyiz. Bunun sürdürülebilir bir başarı olması gerekiyor. Bu başarının bize verdiği sorumluluğun ve ağırlığın farkındayız. Zirvede kalmak için elimizden geleni yapacağız. Avrupa Şampiyonası'na altın madalya için gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.