Maden facialarına ilişkin yeni düzenleme: İliç'te toprak altındaki 9 işçi kapsam dışı bırakıldı

Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni sahasında yaşanan faciada liç yığını altında kalan işçiler, maden facialarına ilişkin yükseltilen yeni kaza teminatlarına dahil edilmedi. İşçilerin yakınları 1 milyon TL yerine 150 bin lira alacak.

Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat'ta yaşanan faciada liç yığını altında kalan işçilere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, madende çalışan işçilere uygulanan ferdi kaza sigortasındaki teminat tutarı yeni yapılan düzenleme ile 150 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükseltildi.

19 Mart 2024’te yürürlüğe giren düzenlemeyle maden kazasında yakınlarını kaybedenler, ölen her bir işçi için 1 milyon TL tazminat alacak.

SGK VE ÖZEL SİGORTA TEMİNAT ÖDEMELERİNİ KAPSAMIYOR

Ancak düzenlemeye geçici bir madde konularak İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde göçük altında kalan 9 maden işçisinin, yükseltilen yeni kaza teminatlarına dahil edilmedi. Buna göre işçilerin yakınlarına 1 milyon TL yerine 150 bin TL tazminat ödenecek.

Bu işçilerin yakınlarına Sosyal Güvenlik Kurumu ve özel sigorta aracılığıyla yapılacak teminat ödemeleri ise yeni düzenlemenin dışında yer alıyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği’nde değişikliklere gitti. Buna göre, sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başı 1 milyon TL’ye; prim tutarı da 700 TL’den 4 bin 675 TL’ye yükseltildi.

ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Kazalarda sakatlanma ve ölüm teminatlarının Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’ne zorunlu olarak reasüre edilecek tutarın alt sınırı da kaza başına 1.5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarıldı.

Bu tebliğin dışında, idari kararla daha önce sadece kömür ve krom madenlerinde uygulanan zorunlu ferdi kaza sigortası bütün maden işletmeleri için zorunlu hale getirildi. Bu nedenle işletmeler yer üstü ve yeraltı dahil tüm maden sahalarında çalışan işçileri için zorunlu ferdi kaza sigortası yaptırmak zorunda olacak.

YÜK, DEVLETİN SIRTINDA

Maden kazalarında hayatını kaybeden veya yararlanan işçiler için işletmeler tarafından ödenen zorunlu ferdi kaza sigortası teminatlarının yüzde 70’inin daha sonra Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’ne reasüre edildiği belirtildi.

Dolayısıyla maden işletmecilerinin cebinden çıkan teminat tutarlarının önemli bir bölümünün daha sonra reasüre yoluyla geri alındığı ifade edildi. Bu kapsamda kazalar yüzünden işletme sahiplerinin ödemesi gereken yükün daha sonra bir anlamda devletin sırtına yüklendiği belirtildi.