Maden faciasının üzerinden 24 saat geçmeden gazeteciye soruşturma başlatılmış!

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen çökmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Artı TV sunucusu Şükran Ekinci hakkında, facianın meydana gelmesinin üzerinden 24 saat bile geçmeden "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

HABER MERKEZİ

Erzincan İliç'teki maden faciasının üzerinden daha 24 saat geçmeden gazeteci Şükran Ekinci hakkında soruşturulma başlatıldığı öğrenildi.

Artı TV sunucusu Şükran Ekinci, dün polis ekipleri tarafından aranarak ifadeye çağırıldı.

Ekinci, tartışmalı şekilde Meclis’ten geçen ve 'sansür yasası' olarak adlandırılan yasanın içerisinde yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla” suçlandı.

Ekinci, “Yetkililer 9 işçi dedi ama T24’e konuşan TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanı Türkkolu, göçük altında kalan madenciler, resmi rakamın 5 katı dedi. Umarım haklı çıkmaz. Ancak bu göçükten önce 667 işçi vardiya değişimi yapmış!” şeklindeki sosyal medya paylaşımı ile dezenformasyon yapmakla suçlandı.

Ekinci ifadesinde, “Paylaşımı T24 haber sitesinde haberi kaynak göstererek yaptım. Yaptığım paylaşım TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanı Türkkolu’nun açıklamasıdır. Gazeteciyim ve halkı bilgilendirmek için İrfan Türkkolu’nun söylemini paylaştım” dedi.