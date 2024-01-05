Madenci Yürüyüşü sınıfa ilham veriyor

Emek Servisi

Zonguldak'tan Ankara'ya doğru 48 bin maden işçisinin gerçekleştirdiği Büyük Madenci Yürüyüşü’nün üzerinden 33 yıl geçti. 30 Kasım 1990 günü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nde (MTA) çalışan madenciler “12 Eylül yasaları ile bugüne kadar oyaladılar ve bizi greve zorladılar” diyerek greve başladı. 4 Ocak 1991 günü Ankara’ya doğru yola koyulan maden işçilerinin yürüyüşüne ilişkin çok sayıda açıklama yapılırken İzmir’de ise etkinlik düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Sanatı Kulübü, Zonguldak Büyük Madenci Grevi ve yürüyüşünün yıldönümünde belgesel fotoğrafçı Birol Üzmez’in katıldığı “Madenciler” başlıklı fotoğraf sunumu ve söyleşi gerçekleştirdi. Sunumda Birol Üzmez’in, Zonguldak’ta yeraltı ve yerüstü maden ocaklarında çalışan işçileri, başlangıcından bitimine kadar bulunduğu büyük madenci grevi ve yürüyüşü ile 263 işçinin yaşamını yitirdiği Kozlu grizu patlaması sonrası çektiği fotoğraflar yer aldı.

Bağımsız Maden İş Sendikası’nın açıklamasında şunlar dile getirildi: “Bugün maden işçilerini kölelik koşullarına sürükleyen bu heyulayı yine madencilerin örgütlü mücadelesinin dağıtacağını biliyoruz. Madenciler yürüyebilir hem de on binleri bir araya getirebilir. Haksızlığa, adaletsizliğe karşı korkusuzca da dik durur.” TKP tarafından yapılan açıklamada ise “Harekete geçen işçilerin ‘büyük madenci yürüyüşü’ işçi sınıfı mücadelesine ilham olmaya devam ediyor” denildi. Eğitim İş Sendikası’nın açıklamasında ise “Büyük Madenci Yürüyüşü’nü, tüm emekçilere yol göstermesi ümidiyle, saygıyla selamlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.