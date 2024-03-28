Madenciye babadan kalan miras: Yoksulluk ve ölüm

Babası ile aynı kaderi yaşayan maden işçisi Muhammet Korkut, kaçak maden ocağında yaşamını yitirdi. Korkut’un 2 yıl önce emekli olduğu ancak kredi borçlarını ödeyebilmek yeniden işe başladığı öğrenildi.

Emek Servisi

Madenci ailelerinin kaderi olmuş ölüm. Göçükte kalan babanın kazması bir ödülmüş gibi oğula emanet edilir. Tıpkı Kumlucalı Korkut ailesi gibi. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren kaçak maden ocağında yaşamını yitiren Muhammet Korkut bölgede aynı yazgıyı paylaşan yüzlerce insandan sadece biri.

Vagon arasına sıkışıp hayatını kaybettiğinde Muhammet Korkut 49 yaşındaydı. Cenazesi, önce otopsi işlemleri sonrası Bartın’ın Ulus ilçesine getirildi. Daha sonrada Kumluca beldesi Konuklu köyünde toprağa verildi. Aslında 2 yıl önce emekli olduğunu kayınpederi Yaşar Güner, “Damadım 2 yıl önce Zonguldak’ta başka bir özel ocaktan emekli olmuştu. Kredi çekti, borçlarını ödemek için yeniden özel ocağa girdi, başımıza bu geldi” sözleriyle anlattı.

Muhammet Korkut

BABANIN İZİNDEN GİTTİ

Muhammet Korkut’un babası Halis Korkut da maden isçisi. Aslında tüm ailenin hayatı madenlerde geçti denilebilir. Baba Halis Korkut 1978 yılına Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçirdiği iş cinayeti sonucu hayatını kaybettiğinde Muhammet Korkut sadece 5 yaşındaydı. Korkut ailesinin bir başka ferdi abi Ahmet Korkut ise 5 yıl önce Zonguldak’taki özel maden ocağında geçirdiği iş kazası sonucu yaralandı ve sonrasında da malulen emekli edildi.

Kaçak maden işletmeciliği bölgenin normali olalı çok oldu. Bu olaydan sonra da her zaman gibi soruştura başlatıldı ve polis ekipleri, kaçak ocağın sahibi olduğu iddia edilen Tolga M. ile kaza sırasında Korkut'un beraber çalıştığı ustabaşı K.A. gözaltına alındı. Yine benzer olayın rutini hale gelmiş biçimiyle kaçak maden ocağının sahibi Tolga Maden tutuklandı, ustabaşı K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni benzer her olay sorası olduğu gibi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen toplam 3 ocakta vinç ve 30 metre ray ele geçirildi. Söz konusu maden ocakları TTK ekiplerince imha edildi. Kaçak maden ocaklarında çalışanlar genelde işsiz gençler ve emeklilerden oluşuyor. Bir şekilde açlıkla ölüm tehlikesi altında çalışma arasında tercih yapmak zorunda kalan madenciler hiçbir iş güvenliği olmadan çalışma zorunda bırakılıyor. Ekonomik koşullar böyle devam ettiği süreci kaçak maden ocakları da bu ocaklarda yaşanan ölümler de devam edecek.