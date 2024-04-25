Madenlere karşı halk nöbeti başladı

Hakkari’de 17 yıldır faaliyet gösteren madenlere karşı bölge halkı nöbet başlattı. Açıklamada “Köyümüzün ve gelecek nesillerin haklarını korumak için maden çalışmalarının derhal durdurulmasını talep ediyoruz’’ denildi.

Haber Merkezi

Hakkari'nin Kavaklı köyünde 2007’den bu yana devam eden ve doğanın tahrip olmasına neden olan maden faaliyetlerine karşı nöbet eylemi başlatıldı. Çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda kişi, Sedex Resources Maden Şirketi’nin başlattığı maden çalışmalarının durdurulmasını istedi.

İLK NÖBETTE 40 KİŞİ

Çukurca ilçesine ulaşımın sağlandığı karayolu üzerinde bulunan Şine Köprüsü'nden maden sahasının olduğu vadide yürüyüş yapan bölge halkı, tahribatın yaşandığı yerde açıklama yaptı. Belirlenen 40 kişilik grup, ilk nöbeti devraldı.

Grupta yer alan Salih Kurt, maden sahalarındaki çalışmalardan kaynaklı mağdur olduklarını belirterek, maden ocaklarının mera alanlarında bulunduğunu söyledi. Kurt, "Maden çalışmaları nedeniyle topraklarımız kirlendi ve verimliliğini kaybetti. Su kaynaklarımız zehirlendi ve içilmez hale geldi. Hava kirliliği arttı ve solunum problemlerine yol açtı” dedi.

‘DERHAL DURDURULSUN’

Hayvanların otlak alanlarının da yok edildiğini söyleyen Kurt, "Köyümüzün doğal güzelliği bozuldu. Bu sorunlara rağmen maden çalışmaları durdurulmak yerine aralıksız devam etmektedir. Köylüler olarak defalarca yetkilere başvurmamıza rağmen sorunumuza çözüm bulunamadı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Köyümüzün ve gelecek nesillerin haklarını korumak için maden çalışmalarının derhal durdurulmasını talep ediyoruz” diye kaydetti.

Kurt, şu talepleri sıraladı:

• Marunis köyü mera alanlarında bulunan maden ocağının faaliyeti derhal durdurulsun.

• Maden ocağının çevreye verdiği zararlar tazmin edilsin.

• Köylülerin yaşam alanları eski hale getirilerek maden faaliyetinin bıraktığı tahribat ortadan kaldırsın.

• Bölgede yeniden ağaçlandırma yapılsın.

Bölge halkının tepki gösterdiği maden ocakları çevresel etki değerlendirme (ÇED) verilerine yansıdı. 2007’den bu yana, içerisinde petrol arama, taşocağı ve birçok madenin çıkarma ve işleme projesinin yer aldığı 80 başvuru yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Müdürlüğü 74 projeye onay verdi. Hiçbir projeye ret vermezken ÇED gerekli değildir kararı verdiği proje sayısı ise 1.