Madrid'deki Kibele Meydanı, Cumhuriyet için kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'deki ünlü Kibele Meydanı (Plaza de Cibeles), Türk bayrağının kırmızı beyaz renkleriyle aydınlatıldı.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'deki ünlü Kibele Meydanı (Plaza de Cibeles), Türk bayrağının kırmızı beyaz renkleriyle aydınlatıldı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin girişimi ve Madrid Belediyesinin katkılarıyla yapılan etkinlikte, yerel saat ile 18.15'te (TSİ 20.15) Kibele Meydanı ve burada bulunan bereket tanrıçası Kibele'nin anıtının olduğu çeşme kırmızı beyaz renge büründü.