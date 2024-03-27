Madrid, Katalonya’nın bağımsızlığına karşı

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İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 20 Şubat’ta Bağımsızlık için Katalan Dayanışması tarafından Katalonya özerk yönetim parlamentosuna sunulan bağımsızlık önergesini önlemek için harekete geçti.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla ilgili basına bilgi veren Adalet Bakanı Felix Bolanos, Katalonya özerk yönetim parlamentosu başkanlığınca kabul edilen önergenin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı.

Adalet Bakanı, İspanya Anayasası ile belirlenen mevcut Katalonya özerk yönetim statüsünün, "Katalonya'da bir arada yaşamanın en iyi garantisi olduğunu" savundu.

Bağımsızlık ilanına ilişkin önerge, Katalonya Sosyalist Partisi'nin (PSC) karşı, Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) çekimser oylarına rağmen Katalonya için Birlik (Junts) ve Halk Birliği Adaylığı (CUP) partilerinin desteğiyle yerel parlamento başkanlığınca 20 Şubat'ta kabul edilip, gündeme alınmıştı. Katalonya'da 12 Mayıs'ta erken parlamento seçimine gidilecek.