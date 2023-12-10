Maduro'dan petrol zengini bölge için talimat

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guyana'nın 3'te 2'sinin ilhakı için yapılan referandumda 'evet' çıkan petrol zengini bölge için talimat verdi. Maduro, Esequibo bölgesi sınırındaki Tumeremo kasabasının Esequibo'nun başkenti olmasını istedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Esequibo bölgesi sınırındaki Tumeremo kasabasının tartışmalı Esequibo'nun başkenti olması için talimat verdiği belirtildi.

Venezuela basınında çıkan haberde, Esequibo'yu daha önce ülkenin 24. eyaleti olarak duyuran Maduro, orada yaşayan bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap vermesi için ofis açıldığını duyurdu.

KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI'NDAN ÇAĞRI

Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da X'teki paylaşımında, taraflar arasında çıkabilecek muhtemel bir savaşın Güney Amerika için talihsiz sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Petro, "Venezuela ve Guyana, gerginliği artıracak adımlardan kaçınmalıdır. Güney Amerika hükümetlerini taraflar arasında arabuluculuk yapması için harekete geçmeye davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

VENEZUELA'DAN AÇIKLAMA

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Guyana ile ihtilaflı oldukları Esequibo bölgesi gerilimini diyalogla çözmek istediklerini söyledi.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Gil, "Sadece diyalog, karşılıklı saygı ve barış içinde bölgeyi gerilimden uzak tutarak sorunları çözebiliriz" ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü aktaran Gil, "Maduro, taraflar arasında sağlanacak doğrudan diyalog çabalarını teşvik etmeye kararlı olduğunu belirtti" diye konuştu.

REFERANDUMDAN 'EVET' ÇIKTI

Venezuela halkı, 3 Aralık'ta düzenlenen Dayanışma Referandumu'nda yüzde 95 oranında evet oyu vererek komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesine ilişkin hükümete "tam" destek vermişti.

PETROL ZENGİNİ BÖLGE

Venezuela ile Guyana arasında yer alan Essequibo bölgesi, Yunanistan ve İç Anadolu Bölgesi kadar bir büyüklükte. Essequibo bölgesinde petrol yatakları, altın, elmas, uranyum, boksit, manganez ve her iki ülkenin de ekonomilerini etkilemekle suçladığı geniş bir biyolojik çeşitlilik ve hidrografik havzalar bulunuyor.

Ekim ayında Essequibo’da yapılan bir başka büyük keşif ise Guyana’nın rezerv miktarını Kuveyt veya Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) üzerine çıkardı ve bölgeye yönelik yeni sömürgeci hevesleri artırdı.

ESEQUİBO KRİZİ

28,2 milyon nüfuslu Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri'nin batı sınırı olarak belirlenmesi ancak 1966'da Guyana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden oldu.

Halihazırda, Esequibo bölgesi ve Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Anlaşmazlık, Hollanda'nın Büyük Britanya'ya şu an Guyana ve Surinam'ın haklarını verdiği sömürge dönemlerine dayanıyor, ancak anlaşmada bazı sınır sınırları net değildi.

1841'de, Venezuela'nın bu topraklar için Büyük Britanya'ya ilk resmi iddiası, İngiliz sömürgecilerin egemenliklerine girmesini kınadıktan sonra ortaya çıktı.

1899 Paris Tahkimi’nde bölge Büyük Britanya'ya verildi. Venezuela kararı reddetti, Essequibo bölgesinin kendisine olduğunu iddia ediyor; çünkü 1777'de oluşturulan genel komutanlığa bağlı bir eyaletti.

Guyana ise Venezuela'nın talep ettiği bölgenin yaklaşık 160 bin kilometresini 1899 Paris Tahkim Kararı ile kendisine devredilen sınırlar olduğu iddiasında. Venezuela ve İngiltere, bir çözüm bulmak için 17 Şubat 1966'da Cenevre Anlaşması olarak bilinen anlaşmayı imzaladılar.

840 bin nüfuslu Guyana Amerika Kıtasının en küçük ülkelerinden biri. Topraklarının yaklaşık %80'i balta girmemiş yağmur ormanlarından oluşuyor.