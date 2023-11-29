Maduro yönetimi hesap vermiyor

Venezuela Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Sekreteri Rodríguez: Kriz ve emperyalist saldırganlık nedeniyle kaybettiğimiz haklar için mücadele veriyoruz. Maduro yönetimi hesap vermekten uzak, baskılar kabul edilemez.

Carmela NEGRETE

Venezuela’da Nicolas Maduro yönetiminin ülkedeki eski elit sınıflar ve ABD ile yaptığı anlaşmanın yanı sıra Venezuela Komünist Partisi'ne (PCV) yönelik baskıları eleştiriliyor. Venezuela Komünist Partisi (PCV) Uluslararası İlişkiler Sekreteri Héctor Rodríguez, Alman Junge Welt’ekonuştu.

Venezuela şu sıralar medyada neredeyse hiç yer almadığından pek çok kişi nasıl bir dayanışma gösterebileceğini soruyor.

Şu anda Venezuela ve ABD arasında bir anlaşma üzerinde müzakereler yürütülüyor. Bu anlaşma ile iki kutup arasında, sadece ulusal burjuvazi açısından değil, aynı zamanda şu anda hükümette iktidarı elinde bulunduranlar açısından da bir anlaşmaya varılıyor. İşçi sınıfını dışladığı için bir elit anlaşması olarak kınadığımız ve yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasına yol açan popüler ve proletarya karşıtı bir düzenlemenin uygulanmasına eşlik eden bu anlaşma şu anda ilerlemektedir.

ABD, Venezuela'yı kontrol altına almada başarılı oldu mu?

ABD hükümeti devirme hedefine ulaşamadı ama politikanın gidişatını değiştirmeyi başardı. Bunun için, ülkede belirli bir siyasi istikrarı garanti edebilecek ve aynı zamanda Venezuela'daki büyük tekellerin ve kapitalist şirket ortaklarının çıkarlarını destekleyecek bir hükümete sahip olmaları önemli. Şüphesiz dayanışma, bu yaptırımların ısrarla sürdürülmesini hem kınamak ve hem de bu yaptırımları işçilerin yaşadığı krizi ağırlaştıran halk ve proletarya karşıtı politikaları desteklemek için bir araç olarak kullanan ABD emperyalizminin şantaj girişimini durdurmak için dayanışma gerekli.

Peki bu sizin için ne anlama geliyor?

Taleplerden biri, bu yasadışı yaptırımların derhal kaldırılmasıdır. Dayanışma, emperyalist müdahale ve iç işlerine karışmaya son verilmesi talebinin ötesine geçmeli. Dayanışma, müdahaleden, kuşatma ve abluka politikasından zarar gören emekçilerin mücadelelerini desteklemeye odaklanmalıdır. Şu anda, bu yaptırımların ve krizin etkilerinin özellikle işçilerin olumsuz etkilenmesine neden olan bir hükümetimiz var.

Bu Venezuela’daki insanların günlük yaşamları açısından somut olarak ne anlama geliyor?

Yaptırımlarla ekonominin iyileşmesi engelleniyor. İstihdam beklediğimiz gibi artmıyor, gelir düşük kalıyor. Venezuela, bu yaptırımların bir kısmının kaldırılmasından sonra bile, hala petrolü indirimli satmak ya da daha az erişilebilir pazarlarda ticaret yapmak zorunda kalıyor, bu da ancak aracıların katılımıyla oluyor. Bu durum gelirleri etkiliyor ve Venezuela'nın bazı önemli hammaddelerini ve malzemeleri aracılar olmadan yurtdışından satın alamadığı anlamına geliyor. Aracıların komisyonları maliyetleri artırdığından ülkenin ihtiyaçları için yapılan ithalat önemli ölçüde azalıyor. Bu durumun esas olarak işçileri ve genel olarak Venezuela halkını etkilediği yadsınamaz.

Maduro'nun yaptırımları yönetme biçimi Küba'daki hükümetten ne kadar farklı?

Karakas'taki hükümetini Havana'dakinden ayıran şey, krize kapitalist mantıkla yaklaşması ve hatta eski işveren örgütleriyle bir anlaşma yoluyla yaptırımların kaldırılması için bir süreç başlatmaya çalışmasıdır. Bu yaklaşımın siyasi ifadesi, esas olarak işçi sınıfının haklarını etkileyen bir ekonomik düzenleme temelinde geleneksel sağ ile ittifaktır. Maaşların 18 ay boyunca dondurulduğu, şimdi işçilerin aylık gelirinin üç ABD dolarına denk geldiği ve enflasyonun yüzde 400'ü aştığı bir ortamda, yerli ve yabancı özel sermayenin işgücü maliyetlerini en aza indirerek karlarını garanti altına almaları için elverişli koşullar yaratmayı amaçlayan bir ekonomi politikası olduğu açıkça görülüyor. Bu krizi aşmak için kapitalist yöntemin, işçilerin haklarını yok etme pahasına büyük sermayeyi kayırmayı amaçlayan bir özelliğidir.

PCV bu krizden çıkış için hangi yolu işaret ediyor?

Partimiz, Anayasa ve yasalara saygı gösterilmesini ve ücretin Anayasa'nın 91. maddesine uygun olarak, bütünleyici temel ihtiyaçlar esas alınarak belirlenmesini önermiştir. Bunu her zaman savunduk. Mevcut duruma karşı koymak için geniş bir işçi ve sendika ittifakı kurma sürecindeyiz.

Yaptırımlar ekonomiyi artık bunu yapamayacak kadar boğdu mu?

Hükümet uzun yıllardır hesap vermediği için Venezuela'daki ekonomik durum hakkında çok az bilgi var. Devletin gelirinin nereye gittiğini ve nasıl kullanıldığını kesin olarak bilmiyoruz. Madencilik sektörünün Guiana bölgesindeki önemli bir çevre koruma bölgesini sömürü nedeniyle tahrip ettiğini biliyoruz, ancak kimse ne kadar altın çıkarıldığını ve kime satıldığını bilmiyor.

Yeni hükümetin olduğu Kolombiya ile ilişkiler düzeldi mi?

Gustavo Petro döneminde ilişkiler önemli ölçüde iyileşti. Birkaç hafta önce Venezuela ve Kolombiya arasında ekonomik düzeyde Venezuela'dan Kolombiya'ya gaz satışı ve ticari alışverişin yeniden başlatılması gibi bazı işlemlerin yeniden başlatılmasına dair önemli bir toplantı yapıldı. Álvaro Uribe döneminde ilişkiler ciddi şekilde gerildiği için bunun kolay bir süreç olmadığını biliyoruz.

Partiniz halk tarafından nasıl algılanıyor? Kara propaganda imajınızı nasıl etkiledi?

İşçiler, partimizi kendilerinin savunucusu olarak görüyor. Ağustos ayında yargıçların tek taraflı olarak dayattığı liderliğin değiştirilmesi konusu, sokakta eleştiriler, protestolar oldu. Sendikalar ve sosyal örgütler yargı müdahalesini kınadı. Siyasi aktivistlere yönelik bir zulüm süreci yaşanmaktadır. Bizim durumumuzda, baskıyı kınamanın yanı sıra, Komünist Parti'nin yasal kimliğini gasp etmek için sözde bir üyelik uyduruldu. Birçoğu iktidar partisi PSUV üyesi olan bir grup insanı bir araya getirdiler ve PCV üyesi gibi davrandılar. Onlara ülke çapında seyahat etmeleri için para ödediler ve mevcut politikalardan memnun olmayan PCV'nin tabanı olarak gösterdiler.

Başka zorluklar var mı?

Haklarına ve bu haklardan kaynaklanan taleplerine bağlılıkları nedeniyle mahkemeye çıkarılan 150'den fazla işçi var. Yargı müdahalesinin komünist üyeliğin kriminalize edilmesi ihtimalini doğurduğuna şüphe yok. Çünkü yargı kararından sonra PCV'nin gerçek üyeleri PCV'nin üyesi değildir ve bu da bize karşı yasal işlemlere yol açabilir.

Junge Welt’ten çeviren Kazım Doğan