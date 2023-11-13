Maganda damat tutuklandı

Burdur’da düğün öncesi 'gelin alma' sırasında ateş açan ve gelin arabası şoförünü vurarak ağır yaralanmasına sebep olan damat İsmail Ceylan tutuklandı. Antalya’da özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınan gelin arabası şoförü Halil İbrahim S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Burdur’da düğün öncesi 'gelin alma' sırasında ateş açan ve gelin arabası şoförünü vurarak ağır yaralanmasına sebep olan damat İsmail Ceylan tutuklandı. Antalya’da özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınan gelin arabası şoförü Halil İbrahim S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay 12 Kasım günü saat 15.20 sıralarında Burdur merkez Kışla Mahallesi, 1. Sezer Sokak üzerinde meydana geldi. Askeriye köyünden Kışla Mahallesine gelin almaya gelen erkek tarafı gelini evden çıkardığı esnada damat İsmail C. eline aldığı silahla havaya ateş etmeye başladı. Silah tutukluluk yapınca tekrar kurmak isteyen İsmail Ceylan, o sırada silahın patlamasıyla gelin arabası şoförü Halil İbrahim S.’yi boyun bölgesinden vurdu. Halil İbrahim S.'nin vurulduğunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Halil İbrahim S. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası damat İsmail Ceylan olay yerinden uzaklaşırken polis ekiplerinin çağırmasıyla teslim oldu. Gelin evi önüne gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken yerde çok sayıda sıkılmış mermi kovanı bulundu. Boyun kısmından vurularak yaralanan Halil İbrahim S. kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya’da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Olay sonrası gözaltına alınan İsmail Ceylan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceylan'ın ifadesinde, "Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Pişmanım" dediği öğrenildi. Ceylan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya’da özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınan gelin arabası şoförü Halil İbrahim S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.