Magnum Türkiye'den "toplatma kararı" ile ilgili açıklama

Magnum Türkiye, İngiltere ve İrlanda'da bazı Magnum ürünlerinin olası plastik ve metal varlığı nedeniyle önlem olarak toplatılma kararı alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'de üretilen Magnum ürünleri için herhangi bir riskin söz konusu olmadığı belirtildi.

İngiliz tüketim ürünleri devi Unilever, Birleşik Krallık ve İrlanda'da dondurma markası Magnum'un bademli dondurmalarını olası plastik ve metal varlığı nedeniyle önlem olarak geri çağırdı.

Birleşik Krallık Gıda Standartları Ajansı'nın (FSA), bunun dondurmaları yemek için güvensiz hale getirdiği konusunda uyarıda bulunurken ürünü satın alan müşterilere "yememeleri" çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN ÜRÜNLERDE SORUN YOK"

İlgili kararın ardından Magnum Türkiye tarafından açıklama geldi. Türkiye'deki Magnum ürünleri için herhangi bir risk söz konusu olmadığını belirten Magnum Türkiye'nin açıklaması şu şekilde:

"Çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Magnum Badem ürünlerinin metal içerebileceği endişesiyle toplatılmasına' dair haberlere istinaden, konuya netlik getirmek üzere açıklamamızı bilgilerinize sunmak isteriz.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Türkiye Magnum ürünleri için herhangi bir risk söz konusu değildir. Türkiye’de piyasada bulunan tüm çubuklu Magnum ürünlerimizi Çorlu ve Konya fabrikalarımızda uluslararası gıda standartlarında, son teknoloji ile donatılmış tesislerimizde tüm sağlık ve hijyen tedbirleri sağlanarak el değmeden üretiyoruz. Halihazırda Türkiye’de üretilen ve satılan ürünlerimizde söz konusu türde bir risk bulunmamakta olup, herkesi güvenle yiyebilecekleri gıdalarla buluşturmaya devam ediyoruz.

İngiltere ve İrlanda'da üretilen Magnum Badem ürününde kısıtlı sayıdaki serisinde yaşanan durum, Türkiye’de üretilen ve satılan hiçbir Magnum ürünü için bir sorun teşkil etmemektedir."

Kaynak: Dünya gazetesi