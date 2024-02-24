‘Mahalle’ deyip geçme: Kadınlar birlikte yönetecek

BirGün Kadın Kolektifi

Yerel seçimler yaklaşırken küçük görülen fakat bir kentin değişimi için en önemli birimlerden olan muhtarlıklara da yeni yöneticiler seçilecek. En küçük yaşam alanları olan mahallelerde kadın muhtarlar, tüm kadınlara ilham kaynağı oluyor ve cesaret veriyor. Ülkenin dört bir yanından muhtar adayı kadınlar, hem mahallelerinde yapacakları çalışmalarla hem toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı politikalarıyla mahallelinin sesi olacaklarını söylüyor. Muhtar adaylarının hikâyelerini kendilerinden dinledik...

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TUTTUĞUNU KOPARAN KADINLARIZ

Bartın Gölbucağı Mahallesi’nin nüfusu 9 binden fazla, seçmeni ise 6100. Bartın’da üçüncü en büyük mahalle… Şermin Duran da 2 dönemdir Gölbucağı Mahallesi’nin muhtarı. Bu dönem tekrar muhtar olmak için aday oldu. Onun ağzından bir kadının hayat mücadelesini dinliyoruz…

Serüvenim ilk olarak mahalle muhtarının vefatıyla başladı. Muhtar vefat edince ben birinci aza olduğumdan muhtarlık düştü. 2017 Ocak’ta vekâleten geldim. Ben muhtar olunca diğer azalar istifa etti. Onlar da muhtar olmak istediler ve seçime girdiler.

Şermin Duran



AKP DESTEKLİ ADAY RAKİBİMDİ

Martta seçim oldu. O zaman dört aday karşısında yarıştım. 1 kadın 3 erkek aday daha vardı. Adaylardan biri Bartın’ın tanınan ailelerinden birinin oğluydu. O dönem AKP gibi büyük bir partinin desteğini de alarak çalışmalarını yürüttü. Azaların istifası, bu güçlü aday vs. derken ben seçimi kazanabileceğimi düşünmüyordum. Aynı şekilde ikinci seçimde de karşımda gazeteci bir kadın aday vardı. Çok çalıştı. Benim o dönem ailevi sorunlarım vardı. Açıkçası pek seçim çalışması yürütemedim.

Ama herkesin Şermin ablasıydım. Herkes “Şermin ablam yapar” dedi. Yıllarca kamyon, otobüs şoförlüğü yaptım. Şimdi de motorum var her yere onla gidiyorum. İsmimi bilmeyenler ‘motorlu muhtar’ olarak tanıyorlar.

ÜNİVERSİTEYİ TAMAMLADIM

Almanya’da büyüdüm orada okudum fakat burada lise diploması için iki yıl daha tamamlamak gerekiyordu. Kızım üniversite okurken “Anne başlasan sen bizden önce bitirirsin üniversiteyi” dedi. Sonra maalesef kızımı kaybettim. Onun kaybının ardından Almanya’dan diplomamı istedim. Önce 2 yıl okuyup liseyi tamamladım sonra da üniversiteyi. Geçen sene Erzurum Atatürk Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünden mezun oldum.

BEN DE ŞOFÖRÜM DEDİM

97 yılından 2000 yılına kadar kamyon kullandım. Çocuklar küçüktü o zaman okula gitmiyorlardı, onları da kamyona atıyordum. Antalya’dan Bartın'a sebze taşıyordum. Araba kullanmaya bile erkek işi gözüyle bakılırken ben yıllarca kamyon, otobüs kullandım.

İlk zamanlar eşim yemeğimi kamyona getirtiyordu. Kendi lokantaya giriyordu. Ben giremiyordum. Bir gün eşim kahveye gitti. Gitti gelmedi, bekle bekle sıkıldım. İndim kahveye gittim. Kahveden içeri girdim “Siz şoförseniz ben de şoförüm dedim” oturdum çay söyledim. O gün biz o tabuları kırdık.

ERKEK TAKLİDİ YAPARDIM

Ondan sonra Posta gazetesine çıktım. ‘Kamyoncu Şermin abla’ diye beni birinci sayfada paylaştılar. O gün biz Antalya’dan dönüyorduk Sivrihisar’da bir kamyoncu lokantası önünde kamyonu çektim, lokantaya girdim. Beni tanıdılar. Başlarda zordu, erkek zannetsinler diye komando şapkası takardım, güvenilir yerlerde yatmaya çalışırdım. Gece otobüs içinde uyurken ‘fuhuş yapıyorlar’ diye kapıya mı dayanmadılar yoksa ‘hostes araç kullanıyor’ diye ihbar edilip peşime polis mi takılmadı…

Zor şeyler yaşadım ama biz tuttuğunu koparan kadınlarız. İşimi yıllarca hakkını vererek, severek yaptım. Emekli oldum, şimdi de muhtarlığı aynı kararlılıkla aynı heyecanla yapıyorum. Ailem de destek oldu; eşim, çocuklarım…

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KADINLAR MAHALLEYİ DE DEĞİŞTİRİR

Başka bir muhtarlık anlayışı gerektiğini düşünen İstanbul Ataşehir İçerenköy Mahallesi muhtarı ve muntar adayı Sırma Doğru anlatıyor...

Sivil toplum kuruluşlarında hep var oldum. Yerel yönetimlerde nasıl bir çalışma yürütelim diye tartışılırken muhtarlık için çalışalım dedik. Dayanışmayı güçlendiren, bir arada yaşamı savunan, toplumun ortak değerlerini ortaklaştırarak hayata geçirmeye çabalayarak çalışmaya karar verdik. Bir kadın muhtar olursa o mahallede neler değişir? O mahallede her şey değişir. Öncelikle kadınların hayatı değişiyor. Çünkü kadınların o kadar çok hikâyesi ve o kadar çok sorunu var ki. Kadın muhtarı olduğunda kadınlar muhtarlığa rahatlıkla giriyor ve her sorununu paylaşıyor. Paylaştıkları doğrultusunda doğru kurumlara, doğru adreslere yönlendiriliyorlar. Sorunlara kadın bakış açısıyla bakmak için çok önemli. Çünkü tıpkı hayatı çekip çevirdiği gibi yaklaşıyor kadın. Sokağa da bu şekilde baktığı için bütünleştirici oluyor.

Yoksulluk giderek artıyor. Yoksulluk arttıkça muhtarlıklardan talepler de giderek artıyor. Fakat muhtarlıkların geliri ve bütçesi yok. Bu yüzden ihtiyaçların karşılanamıyor. Ama doğru kurumlara yönlendirerek süreci takip ediyoruz.

Biz daha yaşanılır bir mahalle, daha yaşanılır bir kent hayatına katkı sunmaya çalışıyoruz. En önemlisi de bir arada yaşama kültürünü oturtmaya çalışıyoruz. Mahallede kadınlar için nüfus politikaları yürütmeyi hedefliyoruz. En önemlisi kadınların kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlayacak istihdamlar yaratmak. Biz de bunun için çalışacağız.

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HAYALİM GÜVENLİ MAHALLE

Şennaz Uzun. İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi, muhtar adayı. Uzun "Adayım çünkü mahallemi seviyorum" diyor. Mahallede komşuluk ve mahalle kültürü yaşasın, dayanışma var olsun istiyor...

Arkadaşlarımın, komşularımın desteğiyle, aday oluyorum.

Yaratıcı Drama eğitmeniyim. Uzun yıllardır çocuklar, gençler, aileler ve öğretmenlerle çalışıyorum.

Yedi yıl önce bir grup kadın olarak mahallemizde kurduğumuz Kadıköy Atölye’de eğitmenliğe devam ediyorum.

Gençlik yıllarımdan beri, insan hakları, eşitlik ve laiklik için mücadele ediyorum.

Marmara Depremi sonrasında 3 yıl, Van Depremi sonrasında 2 yıl boyunca afet sonrası dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarında yer aldım.

6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için de bölgede çalışmalar yapmaya devam ediyorum.

Tüm İstanbul gibi, Caferağa mahallemizin geleceği açısından da en yaşamsal mesele deprem.

Bütün sokaklarımızda deprem öncesi ve sonrası örgütlü ve hazırlıklı olmak için var gücümle çalışacağım.

Çocukların sokaklarımızda, parklarımızda güven içinde oynadığı, gençlerin fikirleriyle her yerde temsil edildiği, engellilerin kentin bütün olanaklarından yararlandığı, sokak hayvanlarına sahip çıktığımız bir mahalle istiyoruz.

Kadınların gündüzleri de geceleri de korkusuzca var olduğu bir mahalle istiyoruz. Ben değil biz olmayı tercih ediyorum. Azalarıyla, mahalle meclisiyle, sokak temsilcileriyle; örgütlü, birlikte yönettiğimiz, dayanışmayı hiç ama hiç eksiltmediğimiz bir Caferağa mahallesi hayal ediyorum.

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TEK ADAMLARA DOYDUK

Semra Ersoy Bursa Görüklü Balkan Mahallesi muhtar adayı. Mahalleyi mahalle meclisiyle yöneteceklerini söylüyor.

Üç yıldır bu mahallede oturuyorum, yeni bir yerleşim yerindeyiz, yollarımız çok çamurlu, defalarca sorunlarımızı ilettik fakat sonuca ulaşamadık. Bu sebeple ben de muhtar adayı olmaya karar verdim. Kadınların el emeği ürünleri satarak geçimlerini sağlamaları için bir pazar yeri açılması talebinde bulunacağız. Kültür merkezi ve mahallelinin kültür merkezinde yapacakları eserleri sergileyebilecekleri bir sergi salonu açmayı hedefliyoruz. Sadece yolların, parkların iyileştirilmesi değil, mahallemizin kültürel açıdan da daha farklı bir noktaya gelmesi için çalışacağım.

Mahallemizde bir ulaşım problemi var. Balkan Mahallesi, şehir merkezine uzak bir mahalle, belediye otobüsleri yok, halk otobüsleri var onlar da çok sık geçmiyor, hafta sonu daha sık otobüs geçmesi gerekirken aralıkları daha çok uzatılıyor, saatte bir geçiyor. Ulaşım en büyük problem, merkeze ulaşım hiç yok, çift vasıta gitmek zorundasınız. Muhtar olunca ulaşımın sıklığını artırmak için çalışacağız.

En büyük hedefimiz mahalleyi tek kişi olarak değil, mahalle meclisi olarak yönetmek. Sorunları birlikte tespit ederek, birlikte mücadele etmek istiyoruz.

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ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ

8 aza adayından 7’si kadın olan Fatma Karaca Balıkesir Burhaniye İskele Mahallesi’nde komşularının desteği ile muhtar adayı oldu.

Biz zaten mahallemizin sorunlarıyla, ilgileniyorduk. Seçim dönemi gelince komşularımdan gelen destek ile muhtar adayı oldum. Mahalleli ile birlikte mahallemizde birçok şeyi değiştirebileceğimize inanıyorum. Mahallemizin en büyük eksikliklerinden biri pazarımızın olmaması. Farklı bir mahalleye giderek pazar alışverişimizi yapmak zorunda kalıyoruz. Bir deprem toplanma alanımız ya da bir depreme hazırlık çalışmamız yok. Sahil yolu olan yürüyüş yolumuz kışın trafiğe açılıyor, kışın trafiğe açılan yolda da yürümek isteyen vatandaşlarımız oluyor. Seçime doğru giderken mahalle sakinleri ile birlikte, mahallemizin sorunlarına çözüm üretebileceğimiz bir ortam yaratmak istiyorum.