Mahfi Eğilmez'den "hiperenflasyon" uyarısı

Ekonomist Mahfi Eğilmez, açıklanan enflasyon verileri ile "Türkiye'de hiperenflasyon var" demenin yanlış olacağını, ülkede yaşanan durumun "çok yüksek enflasyon" olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Eğilmez, "Biraz daha gayret edersek hiperenflasyona gidebiliriz orası ayrı" ifadesini kullandı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sadece kendi çevremizdeki gıda fiyatlarına ya da kiralara bakarak Türkiye'de hiperenflasyon var demenin yanlış olduğunu söyledi. Türkiye'de olan çok yüksek enflasyondur" diyen Eğilmez, şöyle devam etti: "Biraz daha gayret edersek hiperenflasyona gidebiliriz orası ayrı."

Eğilmez, sosyal medya hesabı üzerinden hiperenflasyon değerlendirmelerine yönelik paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Hiperenflasyona girip girmediğimizi soran, hatta hiperenflasyon içinde olduğumuz halde bunu yazmaktan çekindiğimizi ileri süren arkadaşlar var" diyen Eğilmez, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, teknik tanımları istediğiniz gibi değiştiremezsiniz. Hiperenflasyon yıllık enflasyon oranının yüzde 200 sınırını aştığı enflasyon oranına verilen addır. Türkiye'de TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 67, ENAG'ın açıkladığı enflasyon ise yüzde 127'dir. Enflasyonu bu çapta ölçen başka bir kurum ya da şirket yok. İTO da ölçüyor ama yalnızca İstanbul için ücretliler geçinme endeksi olarak ölçüyor. Sadece kendi çevremizdeki gıda fiyatlarına ya da kiralara bakarak Türkiye'de hiperenflasyon var demek yanlıştır. Fiyatları bütün Türkiye'den ve TÜFE endeksinde olduğu gibi 400'den fazla mal ve hizmetten her ay toplayıp , ağırlıklandırıp öyle bakmak lazım. Türkiye'de olan çok yüksek enflasyondur. Biraz daha gayret edersek hiperenflasyona gidebiliriz orası ayrı."

Hiperenflasyona girip girmediğimizi soran, hatta hiperenflasyon içinde olduğumuz halde bunu yazmaktan çekindiğimizi ileri süren arkadaşlar var. Arkadaşlar, teknik tanımları istediğiniz gibi değiştiremezsiniz. Hiperenflasyon yıllık enflasyon oranının % 200 sınırını aştığı… — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) March 16, 2024