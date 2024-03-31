Mahir Polat: %0.92 farkla öndeyiz

CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, seçim sonuçlarına ilişkin, "Şu anda %0.92 farklı öndeyiz. Bu da 1518 oya tekabül ediyor" dedi.

CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fatih’te 96 sandığın açıldığını belirten Polat, "%12 sandık açılma oranları ile Fatih’te %46’ya %44 oranıyla 2 puan öndeyiz" dedi.

"Fatih’te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı" diyen Polat, "Bu konuda vatandaşlarımızı ve Yüksek Seçim Kurulu’nu duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sevgili dostlar,



Fatih’te 96 sandığımız açıldı.



%12 sandık açılma oranları ile Fatih’te %46’ya %44 oranıyla 2 puan öndeyiz.



Buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum: Fatih’te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı. Bu konuda vatandaşlarımızı ve Yüksek… pic.twitter.com/N8Rfvq3IWW — Mahir Polat (@mhrpolat) March 31, 2024

"DEMOKRASİ MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR"

İlerleyen saatlerde ilçedeki son duruma yönelik yeni bir açıklama yapan Polat, yalnızca yüzde 1 farkla geride olduklarını kaydetti. Polat, "Fatih’te demokrasi mücadelesi sürüyor, oylar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Açılan sandık sayısında %50’yi aştık; yani 406 sandık… Bizim oyumuz %45.56, rakibimizin oyu %46.60 seviyesinde. Sadece %1 farkla geriden geliyoruz. Bu da 981 oy anlamına geliyor. Fatih’te demokrasi mücadelesi sürüyor, oylar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz."

Sevgili Fatihliler,



Seçim sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.



Açılan sandık sayısında %50’yi aştık; yani 406 sandık…



Bizim oyumuz %45.56, rakibimizin oyu %46.60 seviyesinde. Sadece %1 farkla geriden geliyoruz. Bu da 981 oy anlamına geliyor.



Fatih’te demokrasi… pic.twitter.com/x7GR897ESQ — Mahir Polat (@mhrpolat) March 31, 2024

YENİ AÇIKLAMA: ÖNDEYİZ

Mahir Polat, seçim sonucuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Polat açıklamasında, "Güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Şu anda %0.92 farklı öndeyiz. Bu da 1518 oya tekabül ediyor. Fatih’ten anbean size bilgi akışı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz.



Şu anda %0.92 farklı öndeyiz. Bu da 1518 oya tekabül ediyor.



Fatih’ten anbean size bilgi akışı sağlamaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/7NOHsfaH3N — Mahir Polat (@mhrpolat) March 31, 2024

OYLARIMIZA MÜDAHALE EDİLİYOR

CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, sosyal medyadan paylaştığı videoyla oylara müdahale edildiğini duyurdu. Polat yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Fatih İlçe Seçim Kurulu’nda çuvalları açarak müdahalede bulunan şahıslar; Fatih’te tek bir oyu dahi manüplasyona terk etmeyeceğiz. Arkadaşlarımız ilçe seçim kurulunda mücadele veriyor. Oylarımızı koruyoruz, milletvekillerimiz ve takviye avukatlarımız olay yerine geçiyor."