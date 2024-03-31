Mahir Polat: %0.92 farkla öndeyiz
CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, seçim sonuçlarına ilişkin, "Şu anda %0.92 farklı öndeyiz. Bu da 1518 oya tekabül ediyor" dedi.
CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fatih’te 96 sandığın açıldığını belirten Polat, "%12 sandık açılma oranları ile Fatih’te %46’ya %44 oranıyla 2 puan öndeyiz" dedi.
"Fatih’te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı" diyen Polat, "Bu konuda vatandaşlarımızı ve Yüksek Seçim Kurulu’nu duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Sevgili dostlar,— Mahir Polat (@mhrpolat) March 31, 2024
Fatih’te 96 sandığımız açıldı.
%12 sandık açılma oranları ile Fatih’te %46’ya %44 oranıyla 2 puan öndeyiz.
Buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum: Fatih’te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı. Bu konuda vatandaşlarımızı ve Yüksek… pic.twitter.com/N8Rfvq3IWW
"DEMOKRASİ MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR"
İlerleyen saatlerde ilçedeki son duruma yönelik yeni bir açıklama yapan Polat, yalnızca yüzde 1 farkla geride olduklarını kaydetti. Polat, "Fatih’te demokrasi mücadelesi sürüyor, oylar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.
Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Seçim sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Açılan sandık sayısında %50’yi aştık; yani 406 sandık… Bizim oyumuz %45.56, rakibimizin oyu %46.60 seviyesinde. Sadece %1 farkla geriden geliyoruz. Bu da 981 oy anlamına geliyor. Fatih’te demokrasi mücadelesi sürüyor, oylar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz."
Sevgili Fatihliler,— Mahir Polat (@mhrpolat) March 31, 2024
Seçim sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.
Açılan sandık sayısında %50’yi aştık; yani 406 sandık…
Bizim oyumuz %45.56, rakibimizin oyu %46.60 seviyesinde. Sadece %1 farkla geriden geliyoruz. Bu da 981 oy anlamına geliyor.
Fatih’te demokrasi… pic.twitter.com/x7GR897ESQ
YENİ AÇIKLAMA: ÖNDEYİZ
Mahir Polat, seçim sonucuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Polat açıklamasında, "Güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Şu anda %0.92 farklı öndeyiz. Bu da 1518 oya tekabül ediyor. Fatih’ten anbean size bilgi akışı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz.— Mahir Polat (@mhrpolat) March 31, 2024
Şu anda %0.92 farklı öndeyiz. Bu da 1518 oya tekabül ediyor.
Fatih’ten anbean size bilgi akışı sağlamaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/7NOHsfaH3N
OYLARIMIZA MÜDAHALE EDİLİYOR
CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, sosyal medyadan paylaştığı videoyla oylara müdahale edildiğini duyurdu. Polat yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Fatih İlçe Seçim Kurulu’nda çuvalları açarak müdahalede bulunan şahıslar; Fatih’te tek bir oyu dahi manüplasyona terk etmeyeceğiz. Arkadaşlarımız ilçe seçim kurulunda mücadele veriyor. Oylarımızı koruyoruz, milletvekillerimiz ve takviye avukatlarımız olay yerine geçiyor."