Mahkeme, 22 kişinin öldüğü yanardağ patlamasında 7 tur şirketini suçlu buldu

2019 yılında Yeni Zelanda'da meydana gelen ve 22 kişinin ölümüne sebep olan yanardağ patlamasına ilişkin davada mahkeme, 7 tur şirketini suçlu buldu. 3 ay süren davada 13 şirketin 6'sı hakkındaki suçlamalar ise düşürüldü.

Dünya 31.10.2023 12:45 Giriş: 31.10.2023 12:45

Güncelleme: 31.10.2023 12:56 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Yeni Zelanda'da 2019’da 22 kişinin ölümüne neden olan yanardağ patlamasına ilişkin davada 7 tur şirketi "güvenlik ihlalleri" sebebiyle suçlu bulundu. Ülkenin kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı patlamasında 22 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılanan Yeni Zelanda merkezli 13 şirketin 7'si suçlu bulundu. 3 ay süren dava, son şirketin de suçlu olduğuna hükmedilmesiyle tamamlandı. Mahkeme, Whakaari Management Limited Şirketinin, patlama ihtimalinden yıllar önce haberdar olmasına rağmen yeterli risk değerlendirmesi yapmadığını ve gerekli önlemleri almadığını tespit etti. 22 KİŞİ ÖLMÜŞ, 25 KİŞİ YARALANMIŞTI Buna göre 7 tur şirketi, "güvenlik ihlalleri" sebebiyle 22 kişinin ölümüne yol açmaktan suçlu bulundu. Daha önceki duruşmalarda mahkeme, 6 şirketi suçlu bulmuş, diğer 6 şirket hakkındaki suçlamaları ise düşürmüştü. Suçlu bulunan şirketler, 875 bin dolara kadar para cezasına çaptırılabilecek. Popüler bir turizm merkezi olan adada Aralık 2019’da Whakaari Yanardağı patlamış, afette 22 turist ölmüş, 25 kişi ağır yaralanmıştı.