Mahkeme 5 bin ağaç kesildikten sonra karar verdi

Karaburun Yaylaköy’de yapılmak istenen güneş enerji santrali (GES)’ne karşı açılan davada, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak karar verilene kadar bölgede 5 bin zeytin ağacı kesildiği iddia edildi.

Berkay SAĞOL

İzmir Karaburun Yaylaköy’de 30 bin zeytin ağacının bulunduğu alanda Güneş Enerji santrali (GES) panelleri yapılmak istenmesine karşı açılan davada İzmir 7. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bilirkişi keşfinin yapıldığı tarihten yürütmeyi durdurma kararına kadar geçen sürede kaçak yapılan kesimler sonucunda yaklaşık 5 bin ağacının kesildiği öne sürüldü.

GES projesine karşı açılan dava kapsamında yapılan keşif ve verilen bilirkişi raporu sonrasında verilen yürütmeyi durdurma kararında, GES proje alanlarının yarısından fazlasını kaplayan, dikili tarım arazisi niteliğinde bulunan, 2007 yılından bu yana dikilen ve büyük ölçüde başarılı olduğu görülen zeytinliklerde GES projesi yapılmak istenmesinin kamu yararı taşımayacağı ifade edildi.

Bu dava özelinde yargı makamlarının yürütmeyi durdurma kararı verme konusundaki tereddüt ve ataletlerinin binlerce zeytin ağacının kesilmesine yol açtığını belirten

Avukat Cem Altıparmak, “Dava mayıs ayınca açıldı. Mahkeme ilk değerlendirmesine yürütmenin durdurulması ilişkin kararını keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp rapor alındıktan sonra vereceğini bildirdi. 15 Eylül’de keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Keşiften 15 gün sonra firmaya ait iş makinaları, zeytin ağaçlandırma sahasına girerek binlerce ağacı kesti. Bu durum üzerine Mahkemeye acilen yürütmenin durdurulması kararı vermesi için yazılı başvuruda bulunmamıza rağmen Mahkeme yürütmenin durdurulması kararı vermedi. Eylül ayından en nihayetinde yürütmeyi durdurma kararı verilen 26 Ocak 2024’e kadar 4 kez gerçekleşen yasa dışı kesimler sebebiyle kaybedilen ağaç sayısı 5 bini buldu” dedi.

Ağaçlar kesildikten sonra mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı gerekçesinde “Çevresel müdahalenin fiziken başlayacağı, bu durumun çevre ve bu çevrede yaşayanlar için telafisi güç zarara neden olacağı…” saptamasının 15 yıllık emeğinin 1 ayda yok edilen müvekkillerinin gözünde hiçbir değeri olduğunu belirten Altıparmak, “Bu ihlale zamanında ve en çok ihtiyaç duyulan yerde müdahale etmekten çekinen bir yargı sistemi karşısında sıradan bir yurttaşın, haklarını savunmak adına hiçbir şansının olmadığı, halkın hukuki güvenlik hakkından ağır bir şekilde mahrum kaldığı açıktır. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen müvekkilimizin hakları başta olmak üzere, İdari kurumların karşısında kendilerini kırılgan bir konumda hisseden tüm yurttaşların haklarını savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Rüzgâr Enerji Santralları (RES) istilasına maruz kalan Karaburun’da, RES direklerinin sahibi Lodos Enerji A.Ş. köylülerin zeytinlik arazilerine “yardımcı enerji kaynağı” adı altında GES panelleri dikmek istedi. Şirketin başvurusu sonrasında zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından “marjinal tarım alanı” raporu verildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın yaptığı denetimde ortaya çıkmıştı. Usulsüz rapor hazırlayan personel hakkında Bakanlık disiplin soruşturması süreci başlatırken, köylülerin avukatları da görevi kötüye kullanmaktan dolayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.