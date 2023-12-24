Mahkeme, Ayşe Hatun Önal’a “evden çık” dedi

Şarkıcı ve eski manken Ayşe Hatun Önal, oturduğu evi boşaltmadığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. Yargı, kira akdinin feshedilerek Önal’ın evi tahliye etmesine hükmetti.

Türkiye’de yükselen kira fiyatları, ünlü isimleri bile ev sahipleriyle karşı karşıya getiriyor.

1999’da Türkiye güzeli seçilen ve daha sonra şarkıcılığa adım atan Ayşe Hatun Önal’ın İstanbul Üsküdar’da kiracı olarak oturduğu evi boşaltması istendi.

Önal’ın ev sahibi, 10 yılın dolmasının ardından evin boşaltılması talebiyle noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. 12 bin 500 lira kira ödeyen ünlü isim, ihtar süresi geçse de daireyi boşaltmayı reddetti.

Sabah’ta yer alan habere göre ev sahibi bu kez mahkemeye başvurarak tahliye talebinde bulundu. Evden çıkmayan Önal’ın, aidat borcunu bir yıldır ödemediği, bu nedenle icralık olduğu da öğrenildi.

İcra Hukuk Mahkemesi kiracının kira akdinin feshedilerek ikametten tahliye edilmesine hükmetti. Yargı böylece Ayşe Hatun Önal’ın evden çıkmasına karar verdi.