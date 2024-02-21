Mahkeme, Gezi Davası’nda Yargıtay’ın kararına uydu: Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

Gezi Davası’nda Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin yeniden yargılandıkları duruşmada, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin beraat yönündeki bozma kararına uyularak adli kontrol kararları kaldırıldı.

Gezi Davası’ndan haklarında verilen 18'er yıl hapis cezaları Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi tarafından bozulan Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılamaları başladı.

MLSA'nın aktardığına göre, mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin beraat yönündeki bozma kararına uyarak Hakan Altınay, Yiğit Ekmekçi ve Mücella Yapıcı halkındaki adli kontrol kararlarını kaldırdı.

Mahkeme, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, Gezi Parkı eylemlerinde çekilmiş Mobese görüntü kaydının bulunup bulunmadığının sorulmasına karar verdi. Ayrıca 2911 sayılı yasaya muhalefetten sanıklar hakkında açılmış bir soruşturma olup olmadığının da Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sorulmasına karar verildi.

Duruşma 22 Mayıs 2024, saat 11.10’a ertelendi.