Mahkeme heyeti, Mısra Öz’ün gönderdiği kitabı iade etti

Mısra Öz, Çorlu Tren Katliamı davasına bakan mahkeme heyetine, katliamda hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel için kaleme aldığı ve davadaki ihmalleri anlattığı kitabını gönderdi. Mahkeme heyeti ise kitabı Öz’e geri gönderdi. Öz, "Anlıyorum ki koskoca bir delil olan bu kitabı da okumak istememişler" dedi. Davada kararın, 29 Şubat'taki duruşmada çıkması bekleniyor.

Çorlu Tren Katliamı’nda 9 yaşındaki çocuğu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz’ün, katliama ilişkin davaya bakan mahkeme heyetine gönderdiği “Hep 9 yaşında” adlı kitabı, heyet tarafından iade edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mısra Öz, “Geçen hafta mahkeme heyetine, 9 yaşındaki bir çocuğun, 9 yıllık umut ve yaşam hikayesini, ihmaller sonucunda nasıl bu hayattan koparıldığını ve bir türlü sağlanamayan adaletlerini anlattığım kitabımı göndermiştim. Bugün, gönderdiğim kitaplar geri iade olarak geldi” dedi.

Öz, “Adalet rayların altında kalmasın” sözleriyle biten kitapta, tarihe geçmiş ihmaller, dava sürecindeki haksızlıklar ve her şeye rağmen umutla adalet talep ettiklerini belirtti.

“Onlar bizi hiç anlayarak dinlemedi” diyen Öz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Anlıyorum ki koskoca bir delil olan bu kitabı da okumak istememişler. 29 Şubat’ta karar verecekler. Vicdanlarına asla dokunamadığımız, üst sorumluları bir kez olsun adalet karşısına getiremeyen, bir kişiyi bile tutuklu yargılayamayan kendilerini okuyarak yüzleşmek zordur elbette. Okumasalar da tarihe not olarak geçtiler çoktan. Karar gününe 22 gün kaldı. Çorlu göz göre göre gelen bir ihmal cinayetiydi. Adaletini sağlamak şimdi kendi omuzlarında!”

Geçen hafta mahkeme heyetine,

9 yaşındaki bir çocuğun, 9 yıllık umut ve yaşam hikayesini, ihmaller sonucunda nasıl bu hayattan koparıldığını ve bir türlü sağlanamayan adaletlerini anlattığım kitabımı göndermiştim.

Bugün, gönderdiğim kitaplar geri iade olarak geldi.

Oysa “Adalet… pic.twitter.com/NeXuowDm8Y — Mısra ÖZ (@misra_oz) February 7, 2024

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren katliamında, aralarında 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in de olduğu 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirmiş, 328 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin davada, hayatını kaybedenlerin “gerçek sorumlular” olarak nitelediği TCDD yöneticileri mahkemeye getirilmedi.

Davada, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.

Tüm sanıkların tutuksuz yargılandığı davada kararın 29 Şubat’taki duruşmada çıkması bekleniyor.