Mahkeme iptal etti, Çam Limanı Diyanet’e verildi

Haber Merkezi

İstanbul Heybeliada Çam Limanı’ndaki sahil alanının Diyanet’e tahsis edilmesi üzerine Adalıların açtığı davada verilen yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. Evrensel’in haberine göre, karar mahkeme tarafından kaldırılırken Diyanet’in, mahkemeye gönderdiği yazıda, alanın hangi amaçla kullanılacağını belirtmedi. Daha önce bu alanın yanında bulunun ve Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi olan Heybeliada Sanatoryumu da Diyanet’e tahsis edilmiş ancak meslek odalarının açtığı davalar sonucu yürütme durdurulmuştu.

Yürütmeyi durdurma kararını değerlendiren ada halkından Siren İdemen, Çam Limanının parsel parsel özelleştirildiğini ancak kimlere, hangi amaçlarla tahsis edildiğini öğrenemediklerini söyledi. Adalar ve Marmara Bölgesi’nin Özel Çevre Kanunu kapsamında imar hakkının 5 Kasım’da yerel belediyelerden alınıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildiğini hatırlatan İdemen, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir imar planı ilan etti. Bu planda en temel sorun kıyıları planın dışında bırakması. İstanbul’daki bu adalar küçük adalar ve tamamı kıyılarıyla iç içe olan yerler. Bunun yanı sıra pek çok sorun da barındırıyordu bu imar planı. Bu yüzden Adalılar imar planına karşı dava açtılar. Çam limanının şu an hangi statüde olduğunu bilmiyoruz. Hangi koyun hangi sahilin kime tahsis edildiği, hangi statüde olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Çam Limanına ilişkin bildiğimiz tek şey parsel parsel bölündüğüdür.” ifadelerini kullandı.