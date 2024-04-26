Mahkeme, İsias kararını açıkladı: Yeni bilirkişi raporu için teknik üniversite tercih edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias davasının ikinci duruşmasında Mahkeme Heyeti, ara kararı açıkladı. Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Yeni bilirkişi raporu için de teknik bir üniversite tercih edilecek.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias davasının ikinci duruşmasında Mahkeme Heyeti, ara kararı açıkladı. Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Yeni bilirkişi raporu için de teknik bir üniversite tercih edilecek.

Mahkeme, Tutuksuz yargılanan ve davalardan vareste tutulan sanıklar Halil Bağcı, Efe Bozkurt, Seda Bozkurt Zeren, Şule Bozkurt Özbek, Ulviye Bozkurt, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu’nun adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verdi.

Efe Bozkurt ve Halil Bağcı’nın tutuklanmaları talebini redden mahkeme heyeti, Bozkurt ve Bağcı’nın davalardan vareste tutulmasını kararlaştırdı. Tutuklu sanıklardan Erdem Yıldız’ın da bir sonraki duruşmada hazır edilmesi istendi.

Gaziantep Barosu'nun davaya katılma talebine ise mahkemeden ret kararı geldi. Yeni bilirkişi raporu için dosyanın mümkün mertebe teknik bir üniversiteden alınması için sevk edilmesine karar verildi.



İsias davasında bir sonraki duruşma, 12 Haziran 2024 tarihinde saat 9.00’da görüşülecek.

DURUŞMADAN NOTLAR

Kuzey Kıbrıs'tan sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği otele ilişkin duruşma nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemi alındı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda yapılan duruşmaya, sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Duruşmaya, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ile taraf avukatları katıldı.

''TAHLİYE EDİLEN SANIKLAR TUTUKLANSIN' TALEBİ

Mağdur avukatları, tahliye kararı verilen Efe Bozkurt ve Halil Bağcı’nın yeniden tutuklanmasını talep etti. Efe Bozkurt’un mazeretsiz mahkemeye katılmaması sebebiyle kaçtığı kanaatinde olunduğunu belirten avukatlar, aksini kanıtlamanın mahkemenin görevi olduğunu vurgulayarak derhal tutuklanmasını istediler.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, hukuki sürecin takibiyle ilgili KKTC Meclisi'nde özel bir komite kurduklarını belirterek, "Mahkemeye siyasiler olarak müdahil olma gibi hukuki bir hakkımız yok. Amacımız, yurttaşlarımızın evlerinden kilometrelerce uzakta kaybettikleri çocuklarımızı, halkımızın her bir bireyinin sesi olmak" dedi.

"MAHKEMEYE MÜDAHİL OLMA HAKKIMIZ YOK"

Davanın ardından 1 yılı içeren bir rapor hazırlayacaklarını ifade eden Özdenefe, "Raporlarımızı hazırlayıp komite olarak Genel Kurul'umuza elbette sunuyoruz. Mahkemeye siyasiler olarak müdahil olma gibi hukuki bir hakkımız yok. Amacımız, yurttaşlarımızın evlerinden kilometrelerce uzakta kaybettikleri çocuklarımızı, halkımızın her bir bireyinin sesi olmak" diye konuştu.

KKTC ÖZEL KOMİTE MECLİSİ NEDİR? Cumhuriyet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Meclisi 20 Şubat 2023'te kuruldu. Komitenin hedefi; davalara ilişkin süreçlerin takip edilmesi, şikayetçi olacak veya davalara taraf olacak KKTC'li vatandaşlar arasındaki kordinasyonun sağlanması olarak belirlendi. Komitenin görevleri arasında; yaralılar, kayıplar, mağdurlarla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde gerek cezai gerekse hukuk davaları bağlamında adli süreçlerde, TBMM, savcılıklar, Adalet Bakanlığı tarafından deprem suçlularının soruşturulması ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla inceleme araştırma süreçleri yer alıyor.

"BU DAVA HAKİKAT MÜCADELESİDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, beraberindeki heyetle İsias Oteli davasının ikinci duruşmasını takip ediyor. Gökçen, Adıyaman Adliyesi önünde açıklama yaptı.

CHP olarak İsias Oteli davasını takip ettiklerini dile getiren Gökçen, şöyle konuştu:

"Bu dava yalnızca İsias Otel'de hayatını kaybedenler ve ailelerinin değil, aynı zamanda milyonların gözünün üstünde olduğu bir davadır. İsias Oteli davası aslında hakikat mücadelesidir. Gerçeklik neyse kimin sorumluluğu varsa bu sorumluluğun ortaya çıkması için, bu sorumluluk ortaya çıktıktan sonra da sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi içindir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak davayı Adıyaman'da takip etmeye devam edeceğiz. Bu davayı yalnızca tekil bir dava olarak görmediğimizi, bu davanın sonucunun başka davalara emsal olabileceğini düşündüğümüzü sizlere ifade etmek istiyoruz."