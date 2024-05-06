Mahkeme karar verdi: Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi iflas etti

Sanatçı Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait Alkoçlar Otelcilik A.Ş.'nin konkordato talebi geri çevrildi. Mahkeme, 4 Nisan’da şirketin iflasına karar verdi.

Sanatçı Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait Alkoçlar Otelcilik A.Ş. iflas etti ve oteller birer birer kapatıldı.

Temeli 75 yıl kadar önce atılan Alkoçlar Otelcilik'in Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya’da otelleri bulunuyordu.

halktv.com.tr'nin haberine göre; Ender Alkoçlar’a ait, Alkoçlar Otelcilik A.Ş. (Yeni unvanı Amaç Otelcilik A.Ş.) içine düştüğü mali darboğaz sonrası konkordato talebinde bulunmuştu.

Yargılama sürerken, ünlü otelin şubeleri birer birer kapatıldı.

Mahkeme, 4 Nisan günü şirketin iflasına karar verdi.

İflas kararı ile birlikte şirketin tasfiyesine geçildi.

Temeli 75 yıl kadar önce atılan Alkoçlar Otelcilik, sektörün en güçlü birkaç markasından biriydi.

Grubun, Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya’da 10’u aşkın oteli vardı.