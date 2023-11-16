Mahkeme kararı sonrası 3 istifa

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Irak Yüksek Mahkemesi, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile kendisinden şikâyetçi olan Leys el-Duleymi’nin milletvekilliklerini düşürdü.

Karar sonrası Halbusi’nin lideri olduğu Takaddüm Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim, Sanayi ve Maden Bakanı Halid Bettal ile Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed Bedran’ın istifa ettiği, 37 vekilin de boykot kararı aldığı kaydedildi. Irak’ta anayasa gereği meclis başkanlığına Sünni bir vekilin seçilmesi gerekiyor. Halbusi’den boşalan koltuk için seçim yapılacak. Irak’ta iki milletvekili arasında başlayan ve yargıya taşınan ‘evrakta tahrifat’ suçlaması hükümet krizine dönüşmüştü. Milletvekili el-Duleymi, Başkan Halbusi’nin bir istifa mektubunda kendi imzasını taklit etmekle suçlayarak davacı olmuştu. Meclis Başkanı Halbusi ‘sahte imza’ iddiasını yalanlamıştı.