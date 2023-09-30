Mahkeme kararına rağmen şirket zeytin ağaçlarını kesiyor

Denizli’nin Tavas ilçesinde kömür madeni için verilen özelleştirme kararlarının mahkeme tarafından yürütmesinin durdurulmasına rağmen şirket bölgedeki zeytin ağaçlarını kesmeyi sürdürüyor.

Denizli’nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi’nde mahkeme, kömür madeni için verilen özelleştirme kararlarının yürütmesini durdurmasına rağmen şirket bölgedeki zeytin ağaçlarını kesmeye devam ediyor. Hukuk kararlarının görmezden gelinmesine tepki gösteren Avdan halkı basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “Avdan halkının mülkiyet hakkına tecavüz edilmektedir” denildi.



Bölgedeki taşınmazlar, MAPEG ve Cumhurbaşkanı kararıyla 2022 tarihinde acele kamulaştırıldı. Maden uğruna arazilerinin feda edilmesine tepki gösteren bölge halkı, kararı yargıya taşıdı. Danıştay 6. Dairesi itirazların ardından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ancak şirket karara uymayarak faaliyetlerini sürdürdü.

Basın açıklaması düzenleyen bölge halkı hukuk garabati yaşandığını belirtti. Avdan Platformu Bileşenleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirket tarafına tebliğ edilen yürütmenin durdurulmasına kararlarını açıkça yok saymakta olup, söz konusu taşınmazlara geri dönüşü olmayacak zarar vermekte ve fütursuzca tahrip etmektedir. Yürütmenin durdurulması kararlarının uygulanması için gerekli adımların atılmadığı her gün şirket hukuksuzluğa göz göre göre devam edecektir.



Danıştay’ın yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararının uygulanmadığı her saniye hukuk garabeti yaşanmakta, tüm avdan köyü sakinlerinin mülkiyet hakkına tecavüz edilmekte; ilgili madencilik şirketi tarafından zeytinlikler kesilerek doğa katliamı yapılmakta ve ülkemizin güzide tarım arazileri ile su kaynakları madencilik faaliyeti adı altında kirletilerek geri dönülemez şekilde yok edilmektedir. Avdan Köyü'nün acele kamulaştırılmasına ilişkin davada Danıştay tarafından verilen ve uygulanması elzem olan yürütmeyi durdurma kararlarının vakit kaybedilmeden uygulanması adına, gerekli işlemlerin yapılmalı ve Danıştay kararının uygulanması sağlanmalıdır."