Mahkeme kesime yetişemedi!

İzmir Karaburun’a bağlı Yaylaköy’de yapılmak istenen GES’e karşı açılan davada, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak karar verilene kadar geçen sürede şirketin 5 bin zeytin ağacını kestiği iddia edildi.

Berkay SAĞOL

İzmir Karaburun Yaylaköy’de 30 bin zeytin ağacının bulunduğu alanda güneş enerji santralı (GES) panelleri yapılmak istenmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bilirkişi keşfinin yapıldığı tarihten yürütmeyi durdurma kararına kadar geçen sürede kaçak yapılan kesimler sonucunda yaklaşık 5 bin ağacın kesildiği öne sürüldü.

Lodos Enerji A.Ş., rüzgar enerji santrallarının kuşattığı Karaburun’da, rüzgar panellerine yardımcı enerji kaynağı olarak GES yapmak için harekete geçti.

Şirketin başvurusu sonrasında zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından “marjinal tarım alanı” raporu verildiği, Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın yaptığı denetimde ortaya çıkmıştı. Usulsüz rapor hazırlayan personel hakkında Bakanlık disiplin soruşturması süreci başlatırken, köylüler görevi kötüye kullanmaktan dolayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

KAMU YARARI YOK

Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye ilişkin çevresel etki değerlendirme raporu (ÇED) olumlu kararı verdi. Zeytin ağaçlarını korumak için harekete geçen köylüler İzmir 7. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme bilirkişi keşfi yapılmasına karar verdi. Ardından hazırlanan raporda, 2007 yılından bu yana dikilen ve büyük ölçüde başarılı olduğu görülen zeytinliklerde GES projesi yapılmak istenmesinin kamu yararı taşımayacağı ifade edildi. Mahkeme rapor üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

4 KEZ KESİM YAPILDI

Köylülerin avukatı Cem Altıparmak, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararındaki gecikmenin binlerce zeytin ağacının kesilmesine neden olduğunu belirtti. Altıparmak, “Dava mayıs ayınca açıldı. Mahkeme ilk değerlendirmesine yürütmenin durdurulması ilişkin kararını keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp rapor alındıktan sonra vereceğini bildirdi. 15 Eylül’de keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Keşiften 15 gün sonra firmaya ait iş makinaları, zeytin ağaçlandırma sahasına girerek binlerce ağacı kesti. Bu durum üzerine Mahkemeye acilen yürütmenin durdurulması kararı vermesi için yazılı başvuruda bulunmamıza rağmen karar çıkmadı. Eylül ayından en nihayetinde yürütmeyi durdurma kararı verilen 26 Ocak 2024’e kadar 4 kez gerçekleşen yasa dışı kesimler sebebiyle kaybedilen ağaç sayısı 5 bini buldu” dedi.

HAKLARI GASP EDİLDİ

Ağaçlar kesildikten sonra mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı gerekçesinde “Çevresel müdahalenin fiziken başlayacağı, bu durumun çevre ve bu çevrede yaşayanlar için telafisi güç zarara neden olacağı…” saptamasının 15 yıllık emeğinin 1 ayda yok edilen müvekkillerinin gözünde hiçbir değeri olmadığını belirten Altıparmak, “En çok ihtiyaç duyulan yerde, müdahale etmekten çekinen bir yargı sistemi karşısında sıradan bir yurttaşın, haklarını savunmak adına hiçbir şansının olmadığı, halkın hukuki güvenlik hakkından ağır bir şekilde mahrum kaldığı açıktır. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen müvekkilimizin hakları başta olmak üzere, İdari kurumların karşısında kendilerini kırılgan bir konumda hisseden tüm yurttaşların haklarını savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.