Mahkeme, SBK davasında yardım talep etmişti: ABD'den beklenen yanıt geldi

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "malvarlığı değerini aklama" suçundan yargılanan Sezgin Baran Korkmaz ve 2 kişi hakkında yardım talep edilen ABD'den yanıt geldi. Yanıtta, bu taleplerin yerine getirilmesinin ABD'de devam eden yargılama üzerinde olumsuz bir etkiye neden teşkil edeceği vurgulanarak ertelendiği belirtildi.

Mahkemenin, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında olduğu 10 sanığın yargılandığı davada, uluslararası yardım talebine ABD'den yantı geldi.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 8'inci celseye, sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Hakim, Jacop Ortell Kingston, Leon Termendzhyan ve Sezgin Baran Korkmaz hakkında yazılan yurt dışı istinabe (yardımlaşma) evraklarına ABD'de yargılama yapıldığından herhangi bir işlem yapılamadığına dair cevap verildiğini belirtti.

"CEZAİ TAKİBATLAR ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİYE NEDEN OLUR"

Amerika Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı'nca gönderilen yazıda, şunlara yer verildi:

"Bu taleplerin devam etmekte olan ABD cezai takibatlarıyla ilgili olduğu hususunun dikkate alınmasını rica ederiz. Bu nedenle bu zaman zarfında anlaşmanın 26/b. ve 39 nolu maddelerine dayanarak affınıza sığınarak bu taleplerin yerine getirilmesini/icra edilmesini sonraya bırakmakta veya ertelemekteyiz. Zira böyle bir yerine getirilme/icra edilme durumu, halihazırda devam etmekte olan Amerika Birleşik Devletleri cezai takibatları üzerinde olumsuz bir etkiye neden teşkil edecektir."

"GİDEN KAÇAN BİR PARA YOK, TEDBİRLER KALDIRILSIN"

Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger, "Mahkemenizdeki dosya ABD'de yer alan dosyanın replikasıdır. Siz aslında Amerika'nın vereceği karar için tedbir veriyorsunuz. Giden, kaçan bir para yok. Müvekkilimin şirketleri, yaşayan, canlı şirketlerdir. Üzerlerindeki tedbirler kaldırılsın. ABD'deki yargılamanın sonucunun beklenmesini talep ederiz" dedi.

YAKALAMA EMRİNİN KALDIRILMASI İSTENDİ

Korkmaz'ın avukatlarından Ahmet Susoy, "Müvekkil yurt dışı yasağı kalkarsa Türkiye'ye dönecektir. Tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırılmasını talep ederiz. Şirketler ve şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep ederiz" dedi.

DİĞER ŞİRKETLER DE TEDBİRLERİN KALDIRILMASINI TALEP ETTİLER

Malen sorumlu Heksagon Mühendislik ve Tasarım AŞ avukatı Murat Hızal, şirket üzerinde tedbir olduğunu belirtti. Diğer taraf avukatları ise şirketler ve sanıklar üzerindeki tedbir kararları ile adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, Jacop Ortell Kıngston, Leon Termendzhyan ve Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki yargılamanın sonuçlanıp sonuçlanmadığı hususunda bilgi verilmesi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiker ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, haklarındaki yakalama kararlarının da devamına karar verdi.

Duruşma 3 Ekim tarihine bırakıldı.