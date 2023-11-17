Mahkemeden Çevre Bakanlığı’na ders gibi karar: Deprem toplanma alanının korunması gerekiyor

İmara açılan Kemerköy’deki yeşil alan talanına karşı İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nden de iptal kararı geldi. Mahkemenin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın plan yetkisini üçüncü kez iptal eden kararın gerekçesinde, afet durumunda halkın toplanacağı alanların korunması gerektiğine vurgu yapıldı.

HABER MERKEZİ

Demirören Grubu’nun borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devredildikten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, “rezerv alan” ilan etmesiyle imara açılan Kemerköy’deki yeşil alan talanına karşı İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nden de iptal kararı geldi.

Kemerköy sakinlerinden 7 yurttaşın, tapularında “yeşil alan şerhi” olduğu gerekçesiyle 12. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada da bakanlığın plan yapma yetkisinin iptali istenmişti. Ziraat Bankası ve Emlak Konut’un müdahil olduğu davada atanan bilirkişi tam 24 ihlal belirledi.

Mahkeme, Bakanlığın plan yetkisini üçüncü kez iptal eden kararında gerekçeler şu şekilde sıralandı:

» Söz konusu rezerv yapı alanı kararının “gelir yaratmak” amacıyla mı yoksa “kentsel dönüşüm aşamasında rezerv yapı alanı” olarak kullanılmasının mı hedeflendiği ile ilgili herhangi bir açıklamaya rastlanılamadı.

» Davaya konu planlama alanının aynı zamanda afet sonrası acil toplanma alanı olduğu, olası bir afet durumunda halkın toplanacağı bu alanların korunması gerekiyor.

» Özel Spor Alanı” kullanımlarının yerine yaklaşık 35.8 hektarlık bir alanda 2963 kişi ilave nüfus getirmesinin yörenin mevcut alt yapılarına getireceği ilave yükler ve çevresel sürdürülebilirlik açısından olumsuzluklara neden olacak.

» Dava konusu değişiklik ile bu sosyal tesis alanının, kaldırılıp yerine, “Gelişme Konut Alanı", “Konut+Ticaret Alanı" ve “Ticaret Alanı” gibi üzerinde yapılaşma getirilen fonksiyonlarla değiştirilmesinin mevcut yoğunluğun arttırılacağı, insan yoğunluğu yanında yapı yoğunluğunun artacağı, yaşayan yoğunluğunun artması nedeniyle de altyapı/hizmet alanlarına ilave yük getirileceği, yapı yoğunluğunun artması nedeniyle de ekolojik, doğal dengeyi olumsuz etkileyecek.

» Dava konusu imar planları hazırlanırken ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmadı.

MÜCADELENİN HAKLILIĞI MAHKEME KARARIYLA TESCİLLENDİ

Kemerköy’de gerçekleştirilen yıkım ve rant projesi ile ilgili açılan davada bilirkişinin sunduğu bu rapor, Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi öncülüğünde bölge halkının da 30 Ekim 2022’den bu yana gerçekleştirdiği mücadelenin haklılığını bir kez daha vurgular nitelikte.

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Sözcüsü Gülseren Onanç konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Göktürk halkı olarak geçtiğimiz sene 31 Ekim sabahı çevik kuvvet ve tomalar eşliğinde insanı ve doğayı yok sayan bir çökme harekâtı ile güne uyandık. O günden bu yana bu inşaatların neden yapılmaması ve satış sürecinin başladığı durumda neden satın alınmaması gerektiğini anlattık, bu hukuksuzluğa, doğanın, insanın ve bölgenin yok sayılırcasına katliamına isyanımızı haykırdık. Biz, Göktürk Yeşil Kasın Girişimi olarak mücadelemize kimsenin çürük bir zemine oturan bu inşaatların yıkıntılarından maddi ve manevi zarar almadan çıkması, bölgemizin ve çevrenin geri dönülmesi imkansız hasarlar almaması ve hukukun gereğinin yapılması için devam edeceğiz. Ziraat Bankası ve Emlak GYO’yu mahkeme kararlarına uymaya, Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken’i de görevinin gereğini yaparak kaçak konumdaki bu inşaatları derhal durdurmaya davet ediyoruz” dedi.

Öte yandan daha önce de İstanbul 6. İdare Mahkemesi İstanbul Büyükşehir ve TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davalarda da iptal kararı çıkmış ancak inşaatlar durmamış AKP’li Eyüpsultan Belediyesi de kaçak duruma düşen inşaatların devam etmesine göz yummuştu.