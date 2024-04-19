Mahkemeden Dilan ve Engin Polat’a bir suçtan tahliye kararı

Vergi kaçırma ve kara para aklama suçuyla Kasım 2023'te tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme sanıkların vergi suçundan tahliyesine karar verdi. Ancak 2 ayrı suçtan daha tutuklu bulunan Dilan Polat ve diğer şüpheliler cezaevinden çıkamayacak.

Kasım ayında “Kara para aklamak'', ''Vergi usul kanuna muhalefet” ve ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında mahkemeden sürpriz bir karar çıktı.

Dilan-Engin Polat çifti ve dava kapsamında tutuklanan diğer şüpheliler vergi kaçırma suçundan tahliye edildi.

Halk TV'de Seyhan Avşar'ın haberine göre; Dilan ve Engin Polat çifti Kasım 2023'te “Kara para aklamak'', ''Vergi usul kanuna muhalefet” ve ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' suçlamalarıyla gözaltına alınıp savcılık tarafından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı. Polat çifti hakkındaki soruşturma henüz tamamlanmazken bu ay yapılan tutukluluk incelemesinde savcı, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan dosyanın geldiği aşama da dikkate alınarak tahliyelerini istedi. Savcı, “Örgüt kurma ve yönetme” suçu ile “kara para aklama” suçu bakımından ise dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını istedi.

VERGİ KAÇIRMADAN TAHLİYE

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu isimlerin avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye kararı verdi.

İKİ SUÇTAN TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI VERİLDİ

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.