Mahkemeden futbolda emsal karar: Kilo veremeyen futbolcu haksız bulundu

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, 2021 yılında fazla kilolarını veremediği gerekçesiyle 2021 yılında İspanya temsilcisi Sevilla tarafından sözleşmesi feshedilen Fransız futbolcu Joris Gnagnon'u haksız buldu.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), futbolda emsal niteliğindeki bir karara imza attı.

CAS, İspanya temsilcisi Sevilla'yı, fazla kilolarını veremediği gerekçesiyle sözleşmesini 2021 yılında tek taraflı feshettiği Fransız futbolcu Joris Gnagnon'a karşı haklı buldu.

Sevilla Kulübü'nden yapılan açıklamada, "CAS, oyuncu Joris Gnagnon'un uygun kilo ve kondisyon seviyelerini koruyamadığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesinin haklı olduğuna hükmetti. Mahkemenin kararı, kulübün hukuka uygun davrandığı ve bunun haksız bir ihraç vakası olmadığı yönündedir" denildi.

YASAL MASRAFLARIN BİR KISMI VE TAHKİM ÜCRETİ ÖDENECEK

Açıklamada, "Oyuncunun, tahkim ücretini ödemesinin yanı sıra kulübün yasal masraflarının bir kısmını da üstlenmesine karar verildi. Bu sonuç aynı zamanda Avrupa'daki diğer kulüplerin de şu ana kadar çözülmesi daha zor görünen benzer durumlarla başa çıkmada sahip oldukları konuma fayda sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

2022'DEN BERİ KULÜPSÜZ

27 yaşındaki Fransız futbolcu, en son Ocak 2022'de ülkesinde Saint-Etienne'e transfer olmuş ve 4 ay sonra kilo sorunları nedeniyle orada da tutunamamıştı. Gnagnon, Haziran 2022'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor.