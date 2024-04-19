Mahkemeden ‘ırkçılık’ kararı

Haber Merkezi

Ankara 5. İdare Mahkemesi polisin, göçmenlerin çalıştırdığı işletmelere yönelik uyguladığı önlemlerin ırkçı önyargılarla gerçekleştirildiğine hükmederek Somalili restoran sahibine ayrımcılık yapıldığına karar verdi.

Bianet’in haberine göre, 2021’den başlayarak polis baskınlarıyla karşı karşıya kalan Ankara, Kızılay’daki Saab Kafe’nin sahibi Mohamed İsa Abdullah, sonunda işyerini kapatmak zorunda kalmıştı.

Oturma izni iptal edildikten sonra Somali’ye dönen Abdullah, "Türk polisi Somalili olduğumuz için bize ayrımcılık yapıyordu. Bu artık mahkeme kararıyla da doğrulandı." dedi.