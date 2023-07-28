Mahkemeden Tevfik Göksu’ya kötü haber

Mahkeme, AKP'li Esenler Belediyesi'ne dava açan İBB'yi haklı buldu ve plan değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

HABER MERKEZİ

Mahkeme, Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’yu ‘üzecek’ bir karar verdi.

Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin AKP Grup Başkan Vekili de olan AKP’li Göksu, mülkiyeti İBB’ye ait olan ve planlarda ‘belediye hizmet alanı’ fonksiyonunda kalan bir araziyi, plan değişikliği ile ‘açık otopark alanı’na dönüştürmüştü.

İBB, Esenler Belediyesi’ne karşı dava açtı. Mahkeme, plan değişikliğinin “hukuka aykırılığının açık” olduğunu belirtti. İBB’yi haklı bulan mahkeme, plan değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dava neticesi ile; projelerini geçen yıl yarışma ile elde ettiğimiz, içerisinde kreş, mahalle evi, kütüphane, etkinlik alanları ve otopark gibi Esenler halkına hizmet edecek ‘Sosyal Merkez’in temellerini çok yakın zamanda atmış olacağız” dedi.