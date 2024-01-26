Mahkemeden yabancı kiracılarla ilgili emsal karar: Türkçe bilmediğini ispat etmeli

Sulh Hukuk Mahkemesi, yabancı kiracının imzaladığı tahliye taahhütnamesinin Türkçe bilmemesi nedeniyle geçersiz olduğuna ilişkin yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Mahkeme, kiracının Türkçe bilmediğini ispat edememesini gerekçe göstererek tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğuna karar verdi.

Mahkeme, yabancı kiracının imzaladığı tahliye taahhütnamesini Türkçe bilmemesi gerekçesiyle geçersiz olduğuna ilişkin yapılan başvuruyu karara bağladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, dükkanını yabancı bir kişiye kiraya veren mülk sahibi karşılığında tahliye taahhütnamesi alıyor. Söz konusu süre zarfında yabancı kiracı dükkandan çıkmıyor ve mülk sahibine ‘yasal yollara başvurun’ diyor.

Konuyla ilgili 1 ay içerisinde icra takibi başlatılırken, yabancı kiracı anlaşmayı bilmeden imzaladığını, Türkçe bilmediğinden dolayı tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu belirterek itiraz etti.

"İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI"

Dükkan sahibinin avukatı Gizem Gonce, dava sürecine ilişkin "Bizim müvekkilimiz mülk sahibi ve yabancı kiracısından tahliye taahhütnamesi almış. Tahliye taahhütnamesinin verildiği tarihte kiracı ile yapmış olduğu anlaşma gereği dükkanı tahliye etmesini istiyor" dedi.

Tahliye taahhütnamesi olduğu halde dükkanda kiracı olan yabancı kişinin dükkanı tahliye etmeyeceğini söylediğini ifade eden Gonce, "Yasal yollara başvurun diyor. Bunun üzerine tahliye taahhütnamesinin verildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde tahliye taahhütnamesi uyarınca icra iflas kanunun ilgili maddelerine binaen icra müdürlüğünde takip başlatıldı" diye konuştu.

"TÜRKÇE BİLMEDİĞİMDEN DOLAYI ANLAŞMA GEÇERSİZ"

Gonce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süre zarfında kiracı icra takibine itiraz etti ve dedi ki: ‘Ben bu tahliye taahhütnamesini bilmeden imzaladım, Türkçe bilmediğimden kaynaklı tahliye taahhütnamesi geçersiz” dedi.

Bunun üzerine yasal süre göz önünde bulundurularak Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açıldı. Sulh Hukuk Mahkemesinde hakim gerekli incelemeleri yaparak şöyle bir karar verdi.

Mahkeme tarafından her ne kadar kiracı Türkçe bilmediğini iddia etmiş olsa da ispatlayacak herhangi bir delilinin olmadığı, dekontların ödeme bedellerinin Türk bankaları tarafından gönderildiği, ödeme bedelleri yazılırken herhangi bir yabancı dil kullanılmadığı bundan dolayı da Türkçe bilmediğini ispat edememesinden dolayı tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğu belirtildi."